وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا

وصل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا.





وتتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة.





ويرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية، كل من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





كما سيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية بحضور كل من المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وشريف يونس العضو المنتدب للشركة واللواء مهند ابوليمون مدير شركة داون تاون دلتا واللواء سعيد السيد مدير نادى ماتريكس.









وكان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجازة الداخلية، قد شاركوا في مؤتمر محافظة الغربية على هامش افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بالمحافظة "داون تاون دلتا".





وتعد المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحه حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.