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أخبار العالم

انفجار مرفأ بيروت.. المحقق العدلي يصدر مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:28 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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شيماء مصطفى
أنهى المحقق العدلي في لبنان فادي صوان، اليوم الاثنين، استجواب مدير عام الجمارك بدري ضاهر؛ على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، أصدر صوان، مذكرة توقيف بحق ضاهر، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن المحقق العدلي استجوب- على مدار 4 ساعات ونصف الساعة- ضاهر، في حضور وكيل الدفاع عنه المحاميان "منيف حمدان" و"جورج خوري"، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ولفت موقع "لبنان 24"، إلى أن القاضي صوان غادر مكتبه وتوجه إلى مكان الانفجار في مرفأ بيروت؛ لتفقده، على أن يعاود الاستجواب بالملف فور عودته.

ومن المقرر أن يحقق صوان، مع مدير عام مرفأ بيروت، حسن قريطم، ويتخذ القرار المناسب في ضوء الاستجواب.
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