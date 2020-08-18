AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

احذر .. توقف أنظمة صرف الدعم اليوم لمدة 9 ساعات للصيانة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:02 ص
أنظمة صرف الدعم
أنظمة صرف الدعم
Advertisements
محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عمل صيانة دورية داخل مركز معلومات مصر الخاص بتشغيل خدمات التموين والخبز ونقاط الخبز مما يستتبعه توقف النظام لمدة ( 9 ساعات ) اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 18/8/2020 من الساعة 8 مساءً، حتى الأربعاء الموافق 19/8/2020 الساعه 5 صباحًا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية البدء فى طرح 4 فرص استثمارية  جديدة بنهاية الشهر الجارى لبدء  إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في 7 محافظات ،بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الاخري وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد ، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.


اقرأ أيضا:

‏‪‪‬وصرح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  انه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات  الاستراتيجية  وجارى طرحها  على  كبار المطورين و أن التكلفة الاستثمارية  لإنشاء هذه المستودعات  العملاقة  تصل الى 3 مليار جنيه لكل مستودع  استراتيجي بإجمالي تكلفة  تقدر بـ 21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث وجه  بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر ، وأن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من  زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر‪  .‬

ووجه  "المصيلحىُ " بتخصيص أجزاء  داخل  المستودعات  الاستراتيجية  لتشمل والمجمدات والمبردات  بجانب أيضا السلع الاساسية الاخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور  أكبر تجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وادارة المخزون باستخدام  أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية في قطاع التجارة‪.‬
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التجارة الداخلية.. وإنشاء مناطق لوجيستية بتغطية 40% من المحافظات

التموين: جار إنشاء 3 مناطق لوجستية حدودية

لخفض الأسعار للمستهلك.. وزير التموين: طرح إقامة مستودعات إستراتيجية عملاقة قريبا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. بشائر استثمارات التجارة الداخلية تتوالى مع العام المالي الجديد

التموين: توقف أنظمة صرف الدعم لمدة 9 ساعات للصيانة الثلاثاء

ترشيحاتنا

بعشرة جنيهات .. حضري وجبة غداء اقتصادية لأسرتك

حكم جمع عقيقة الأولاد كلهم في ذبيحة واحدة.. أزهري يجيب.. فيديو

الظهور الأول لمحمد صلاح.. طنطا يواجه حرس الحدود باستاد برج العرب

قذفتها بصناديق القمامة.. شاهد اعتداء امرأة سمراء على أخرى كورية في بريطانيا

حقك عليا.. أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة لـ زوجته

أخبار الرياضة.. إصابة محمود متولي بقطع في غضروف الركبة والسعيد يرحب بانضمام ثلاثي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدوا كورونا.. شاهد اندفاع آلاف الصينيين نحو الشواطئ دون كمامات يثير الغضب

آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020

قذفتها بصناديق القمامة.. شاهد اعتداء امرأة سمراء على أخرى كورية في بريطانيا