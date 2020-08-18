تعيينات جديدة بجامعة عين شمس.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين ا. د أشرف السيد ابو خلف، رئيسا لمجلس قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان اعتبارًا من ٢٠٢٠/٨/٩.
كما أصدر قرارًا بتعيين، ا. د محمد الصغير احمد رئيسا لمجلس قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن لمدة ثلاث سنوات، وقرارا بقيام ا. د مصطفي جلال مصطفي الأستاذ المتفرغ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة بأعمال رئيس القسم لمدة عام، وقيام الدكتورة رباح احمد طه الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة لمدة عام.