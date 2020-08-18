تعيينات جديدة بجامعة عين شمس.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين ا. د أشرف السيد ابو خلف، رئيسا لمجلس قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان اعتبارًا من ٢٠٢٠/٨/٩.



