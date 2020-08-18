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رياضة

75 دقيقة.. باريس سان جيرمان يقترب من نهائي الأبطال.. ولايبزيج يستسلم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره نادي لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف نظيفة بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما، في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان سجل هدفًا أبيض عن طريق لاعبه كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة، لكنه أُلغي بداعي وجود لمسة يد عليه.

وسجل باريس سان جيرمان، الهدف الأول عن طريق لاعبه البرازيلي ماركينيوس بضربة رأسية في الدقيقة الثالثة عشرة، من كرة ثابتة أرسلها أنخيل دي ماريا بالمقاس على رأس ماركينيوس.

وحاول لاعبو لايبزيج تعديل النتيجة، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق لاعبهم يوسف بولسن في الدقيقة 25، لكن تسديدته جاورت عارضة ريكو حارس مرمى سان جيرمان.


وفي الدقيقة 34، خدع نيمار الجميع بتوجيه ضربة حرة مباشرة تحصل عليها من مسافة 35 مترا بعيدًا عن المرمى، لمرمى حارس لايبزيج، لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن.


وفي الدقيقة 42، سجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لباريس سان جيرمان من خطأ فادح من جولاتشكي حارس مرمى لايبزيج.

وفي الشوط الثاني، سجل برنا الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 56 بضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية من دي ماريا، ليقترب فريقه من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وحافظ لاعبو باريس سان جيرمان على تقدمهم وحاولوا زيادة رصيدهم من الأهداف، لكن هجماتهم كانت تقابل بالتصدي من جولاتشكي حارس لايبزيج
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