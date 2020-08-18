التموين: زيادة التنافسية والجودة وراء خفض وزن الخبز.. وشعبة المخابز: حملات رقابية لضمان التطبيق.. وانفعال أحمد موسى: الناس مش سعيدة

فتح الإعلامي أحمد موسى، ملف تخفيض وزن رغيف الخبز لـ 90 جراما بدلا من 110 جراما، ووجه موسى عدد كبيرا من التساؤلات حول أسباب خفض وزن الرغيف للمسؤولين في وزارة التموين وشعبة المخابز، وذلك في حلقة اليوم من برنامج" على مسئوليتي".
رد وزارة التموين
قال اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، إن الوزارة عقدت اجتماعات مع شُعب المخابز على مستوى الجمهورية وكان لهم طلبات وهي إعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في ظل أزمة كورونا .
وأضاف حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، انه يتم انتاج عدة أنواع من الخبز وهناك رغيف طري ورغيف ملدن ورغيف مجري والوزارة رأت توحيد وزن الإنتاج لزيادة معدل التنافسية وبالتالي تم تخفيض وزن الرغيف لـ 90 جراما".
وأكمل:" هناك متابعة يومية من الوزارة للتأكد من إنتاج الخبز بالأوزان المحددة من أصحاب المخابز"، مضيفا:" الدولة تدعم الرغيف بأكثر من 50 قرشا".
ولفت عبد النعيم حامد:" ثوابت سعر الرغيف كما هي وحصة المواطن ثابتة ويتم تطوير جودة رغيف الخبز " مضيفا:" تم توحيد جميع أوزان أنواع الخبز لتصبح 90 جراما.
وأضاف حامد في ، :" لن نسمح لأي صاحب مخبز بتخفيض وزن رغيف الخبز عن 90 جراما، وأكمل:" القرار يخدم المواطن لزيادة التنافسية والجودة، والوزارة تعمل على الحفاظ على حصة المواطن من الخبز".
شعبة المخابز
وأكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، إنه لا علاقة لهم بتخفيض وزن الخبز، مضيفا:" بقالنا 3 سنوات نعاني من ارتفاع أسعار السولار والمياه والغاز".
وأضاف عبد الله غراب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى:"للحفاظ على جودة رغيف الخبز بـ 5 قروش طلبنا من وزارة التموين تعديل تكلفة إنتاج الخبز".
وأكد عبد الله غراب "نتحدث اليوم عن توحيد الأوزان والأسعار والحفاظ على حصة المواطن، والمواطن يشعر بضرر بـ 10 جرامات في رغيف الخبز"، "تخفيض وزن رغيف الخبز يوفر جزء من تكاليف صناعة الخبز، ويتم انتاج رغيف الخبز بـ 90 جراما".
وأوضح رئيس شعبة المخابز، إن مصر بها حوالي 30 ألف مخبز، وننتج 275 مليون رغيف في اليوم " مضيفا:" هناك حملات رقابة على المخابز من أجل التعرف على مواصفات رغيف الخبز والكشف على جودته ".
اعتراض برلماني
أكد فتحي الشرقاوي عضو مجلس النواب، أن رغيف الخبز الآن لا يزيد وزنه على 90 جراما في جميع المحافظات.
وأضاف فتحي الشرقاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، "مفيش رغيف يزيد عن 90 جرام في كافة محافظات الجمهورية، وهذا هو الواقع الحالي".
وتابع فتحي الشرقاوي "لا يعنينا إلا المستهلك والمواطن الذي يحصل على حصته من رغيف الخبز".
انفعال أحمد موسى
ومن جانبه انفعل الإعلامي أحمد موسى قائلا: :" مفيش مواطن سعيد بقرار تخفيض وزن رغيف الخبز ومحدش عاجبه هذا القرار على الإطلاق ".
وأكمل أحمد موسى:" هذا القرار ليس في صالح المواطن"، وتسائل :" ليه تخفضوا وزن الرغيف؟".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى "عندنا في الصعيد الناس تاكل عيش مش رز، ليه نخفض وزن رغيف الخبز".