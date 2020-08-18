التموين: زيادة التنافسية والجودة وراء خفض وزن الخبز.. وشعبة المخابز: حملات رقابية لضمان التطبيق.. وانفعال أحمد موسى: الناس مش سعيدة

رد وزارة التموين

قال اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، إن الوزارة عقدت اجتماعات مع شُعب المخابز على مستوى الجمهورية وكان لهم طلبات وهي إعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في ظل أزمة كورونا .

وأكمل:" هناك متابعة يومية من الوزارة للتأكد من إنتاج الخبز بالأوزان المحددة من أصحاب المخابز"، مضيفا:" الدولة تدعم الرغيف بأكثر من 50 قرشا".

وأضاف حامد في ، :" لن نسمح لأي صاحب مخبز بتخفيض وزن رغيف الخبز عن 90 جراما، و أكمل:" القرار يخدم المواطن لزيادة التنافسية والجودة، والوزارة تعمل على الحفاظ على حصة المواطن من الخبز".

شعبة المخابز

وأكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، إنه لا علاقة لهم بتخفيض وزن الخبز، مضيفا:" بقالنا 3 سنوات نعاني من ارتفاع أسعار السولار والمياه والغاز".





وأضاف عبد الله غراب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى: "للحفاظ على جودة رغيف الخبز بـ 5 قروش طلبنا من وزارة التموين تعديل تكلفة إنتاج الخبز".





وأكد عبد الله غراب "نتحدث اليوم عن توحيد الأوزان والأسعار والحفاظ على حصة المواطن، والمواطن يشعر بضرر بـ 10 جرامات في رغيف الخبز"، "تخفيض وزن رغيف الخبز يوفر جزء من تكاليف صناعة الخبز، ويتم انتاج رغيف الخبز بـ 90 جراما".





وأوضح رئيس شعبة المخابز، إن مصر بها حوالي 30 ألف مخبز، و ننتج 275 مليون رغيف في اليوم " مضيفا:" هناك حملات رقابة على المخابز من أجل التعرف على مواصفات رغيف الخبز والكشف على جودته ".



