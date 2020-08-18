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أحمد موسى لـ مسئول بالتموين: خفضتم وزن الرغيف ليه؟.. والأخير: لزيادة التنافسية والتطوير

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:11 م
رغيف الخبز
رغيف الخبز
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هاني حسين
قال اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، إن الوزارة  عقدت  اجتماعات مع شُعب المخابز على مستوى الجمهورية وكان لهم طلبات وهي إعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في ظل أزمة كورونا .

  
وأضاف  حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، انه يتم انتاج عدة أنواع من الخبز وهناك رغيف طري ورغيف ملدن ورغيف مجري والوزارة رأت  توحيد وزن الإنتاج  لزيادة معدل التنافسية وبالتالي تم تخفيض وزن الرغيف لـ 90 جراما".


وأكمل:" هناك متابعة يومية من الوزارة للتأكد من إنتاج الخبز بالأوزان المحددة  من أصحاب المخابز"، مضيفا:"  الدولة تدعم الرغيف بأكثر من 50 قرشا".


ولفت عبد النعيم حامد:"  ثوابت سعر الرغيف كما هي وحصة المواطن ثابتة  ويتم تطوير جودة رغيف الخبز ".


ومن جانبه رد الإعلامي أحمد موسى قائلا :" ليه تخفضوا وزن الرغيف؟".
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