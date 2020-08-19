رسميا.. إيران تعلن تخطي عدد وفيات كورونا حاجز الـ20 ألفا وأكثر من 350 ألف إصابة

أعلنت إيران اليوم، الأربعاء، رسميا تخطي عدد حالات الوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حاجز الـ20 ألفا.









ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم، الأربعاء 350279 حالة، بعد تسجيل 2444 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وأضافت سادات لاري أنه تم تسجيل 153 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 20125 حالة وفاة.









وأوضحت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية أن عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 302 ألف و528 شخصا لغاية الآن، بينما يخضع 3868 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد للعناية المركزة.







