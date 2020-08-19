بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة





وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ".





بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".





أغنية " بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، و ألحان: حسين الجسمي، و توزيع ومكساج وماستر: توما.

حققت أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا حيث إقتربت من كسر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".