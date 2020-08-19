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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا حيث إقتربت من كسر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ".

بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
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حسين الجسمي: بالبُنط العريض ..غالي وأقرب من الوريد

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