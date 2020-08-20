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مرأة

أسود x أسود.. سالي عبد السلام بإطلالة تكشف عن خسارة وزنها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:43 ص
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها على موقع إنستجرام، بصورة جديدة.

تألقت سالي عبد السلام فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أسود ونسقت مع بلوزة تميزت بصيحة الأوف شولد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت سالي عبد السلام حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، وقد تميزت إطلالتها بأنها كشفت عن خسارة وزنها وقوامها الرشيق، وحازت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

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