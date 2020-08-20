AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 80 محضر مخالفة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:38 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية  علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

فيما أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري انه خلال اليومين الماضيين، قامت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش  بالإدارات البيطرية بالتنسيق مع مجالس المدن وبالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر يوليو الماضي تم خلالها المرور على محلات الجزارة وشوادر اللحوم والأسماك وثلاجات حفظ وبيع اللحوم

اقرأ أيضًا:

فى حملات تفتيشية مفاجئة.. بيطري الشرقية يحرر 4 محاضر لبيع أدوية مجهولة المصدر

أسفرت الحملات عن ضبط 417 كجم لحوم صالحة للإستهلاك "ذبح خارج المجازر " و 307 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و201 كجم كبدة و 20 كجم لحوم مجمدة ومصنعة و 104 كجم دهون و 31 كجم أسماك و 4019 كجم طيور  غير صالحة .

 

كما تم سحب 3 عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير 80 محضر مخالفة منهم 25 محضر بدون أحراز وذلك بمعرفة الطب البيطري لاتخاذ اللازم قانونا .

 

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية  للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيطري الشرقية: ضبط كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة في حملات خلال يونيو

ضبط 1500 كجم لحوم فاسدة وتحرير 57 محضرا بحملة في البحيرة.. صور

بيطري الشرقية: تحرير 53 محضر مخالفة وضبط 3 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

بيطري الشرقية: ضبط 4 أطنان دجاج مجمد غير صالحة للاستهلاك

بيطري الشرقية: المرور على 43 محلا ومنشأة غذائية للتأكد من صلاحية السلع وضبط الأسعار

تحرير 25 محضرا لمحلات جزارة مخالفة قبل عيد الأضحي في الشرقية

ترشيحاتنا

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

بعد أماكن السهر.. عمرو دياب يستعين بأسرته في كليباته الغنائية.. شيرين رضا أكثرهم.. ودينا الشربيني أحدثهم

ادعت أنها حاولت الانتحار .. زوجة أب قتلت ابنة زوجها بعد حرمانها من الطعام لمدة أسبوعين

البحر ملوش كبير ..مصري وزوجته الروسية يتطوعان لإنقاذ الغرقى

وكيل أعمال إماراتي: عقوبة فيفا أوقفت عروضا خليجية لرحيل كهربا عن الأهلي

AdvertisementS

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

احذر.. استمرار ظهور هذه الأعراض لمدة 12 ساعة يعرضك للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون وتبادل الخبرات.. صور

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد