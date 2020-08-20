تحرير 80 محضر مخالفة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري انه خلال اليومين الماضيين، قامت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالتنسيق مع مجالس المدن وبالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر يوليو الماضي تم خلالها المرور على محلات الجزارة وشوادر اللحوم والأسماك وثلاجات حفظ وبيع اللحوم

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أسفرت الحملات عن ضبط 417 كجم لحوم صالحة للإستهلاك "ذبح خارج المجازر " و 307 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و201 كجم كبدة و 20 كجم لحوم مجمدة ومصنعة و 104 كجم دهون و 31 كجم أسماك و 4019 كجم طيور غير صالحة .

كما تم سحب 3 عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير 80 محضر مخالفة منهم 25 محضر بدون أحراز وذلك بمعرفة الطب البيطري لاتخاذ اللازم قانونا .

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.