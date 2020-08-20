شاهد.. أحمد الفيشاوي يحتفل بالعام الهجري الجديد

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بحلول العام الهجري الجديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر أحمد الفيشاوي صورة للمسجد النبوي وعلق عليها قائلا: "سيدنا محمد لا يكره أحدا ويحب كل الناس، كل سنه والعالم كله طيب الفاتحة على أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام".
يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.
يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.