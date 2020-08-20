AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحمد الفيشاوي يحتفل بالعام الهجري الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:00 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بحلول العام الهجري الجديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشر أحمد الفيشاوي صورة للمسجد النبوي وعلق عليها قائلا: "سيدنا محمد لا يكره أحدا ويحب كل الناس، كل سنه والعالم كله طيب الفاتحة على أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.


يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قريبا.. أحمد الفيشاوي يروج لفيلمة الجديد "الحارث" بصورة من الكواليس

الابن مثل الأب.. محمود حميدة بصحبة أحمد الفيشاوى ووالده.. شاهد

بحبك يا نادية .. أحمد الفيشاوي يغازل زوجته .. شاهد

مريم جابت لجدتها شوكولاتة.. أحمد الفيشاوى ينشر صورة لوالدته.. شاهد

بـ قبلة على الخد.. أحمد الفيشاوي وزوجته يشعلان إنستجرام

أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره كواليس فيلمه الجديد "الحارث"

ترشيحاتنا

المالية تكشف حقيقة اقتصار مبادرة ما يغلاش عليك على حاملى البطاقات التموينية.. فيديو

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة غدا في مسجد النور بعدد محدود من المصلين

وزير الخارجية الإماراتي يكشف السبب الحقيقي لاتفاق السلام مع إسرائيل

السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية

بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور

بالشعر الأبيض.. سلاف فواخرجي تثير الجدل بـ لوك جديد

للرجال والسيدات.. اكتشاف خليط طبيعي لزيادة القدرة الجنسية