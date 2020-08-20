ميركل: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، على رفض بلادها للتدخلات الخارجية في ليبيا.





وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وألمانيا يعملان على خفض التصعيد في المتوسط ومنع الاعتداء على سيادة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.





فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على تضامن بلاده مع اليونان وقبرص ضد تركيا، داعيا إلى ضرورة خفض التصعيد في المتوسط.





وفيما يخص ليبيا، قال ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، إن هناك تدخلا من قوة أجنبية في الصراع الليبي، إلى جانب انتهاكها لحظر السلاح في ليبيا.





وأضاف ماكرون: "بحثت مع ميركل قضية شرق المتوسط ولدينا رؤية مشتركة".