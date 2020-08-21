ميسي الأقرب لـ باريس.. وكيل نيمار يحسم الجدل حول إمكانية عودة اللاعب لـ برشلونة





وأكد ريبيرو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكاتالونية أن نيمار في غاية السعادة في الفترة الحالية في باريس ومن الصعب أن يرحل عن الفريق مشددا ان رغبته في الرحيل كانت اثناء اصابته حيث كان على استعداد وقتها لـ العودة لـ برشلونه او الانضمام لـ ريال مدريد.









وأضاف أن الأقرب هو انضمام ليونيل ميسي نجم برشلونة للفريق الفرنسي خاصة في ظل استيائه من الفريق حاليا.





وتابع ان نيمار يعيش حاليا في مدينه الاضواء ومستمتع بمدينة النور ويعيش في منزل رائع بالاضافة للعبه لـ ناد من اكبر الاندية في العالم.





وتابع أن نيمار يرغب في البقاء في الفريق لمدة موسمين آخرين ولن يرحل حاليا مطلقا .





وكان باريس سان جيرمان تأهل لـ نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في التاريخ، حيث يواجه بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل.