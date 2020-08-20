ميسي غاضب ويفكر بشدة في الرحيل.. نتائج اجتماع كومان مع نجم برشلونة في منزله

اجتمع ظهر اليوم مدرب برشلونة الجديد، رونالد كومان والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي، في منزل الأخير ، لمناقشة فكر كومان المستقبلي مع قائد الفريق.





وأعرب ليونيل ميسي عن غضبه الشديد من المستوى السيئ الذي وصل له الفريق منذ أعوام، والذي انتهى بخسارة الفريق بـ 8 أهداف أمام البايرن ميونخ.





وأوضح ميسي للمدير الفني، أن وجوده في الفريق حاليًا بات املًا ضعيفًا، في ظل عدم تحرك مجلس إدارة برشلونة لدعم الفريق، وأنه يفكر بشدة في الرحيل عن الفريق حاليًا.





من جهة أخرى، فنادي برشلونة لن يسمح للاعب بالرحيل، لأن مازال في عقد اللاعب عامًا مع الفريق الإسباني، ولا توجد أي نية لرحيله.





ومن المؤكد أن تشهد الأيام المقبلة تحديد موقف اللاعب الأخير، سواء ببقائه أم برحيله في الموسم الحالي، بعد إعلان إدارة مانشستر يونايتد، عزمها عن التوقيع مع اللاعب في أي وقت كيفما يشاء.