بمكون لا تتخيله .. تبييض الأسنان قبل المناسبات

يرغب الجميع في الحصول على بياض اللؤلؤ ، خاصة في المناسبات الخاصة عندما تعلم أنك ستبتسم كثيرًا. والآن ، يمكنك عمل معجون خاص في المنزل يمكن أن يضيف بعض الحياة إلى ابتسامتك ويجعل أسنانك تبدو أقل شحوبًا وباهتًا

استمر في تنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين على التوالي حتى تصل إلى كل زاوية من فمك وأسنانك. اشطف فمك جيدًا ، ولا تقلق بشأن بقعة الكركم على شعيرات فرشاة الأسنان. ستبدو أسنانك أكثر بياضًا من المعتاد ، وستكون أكثر صحة أيضًا مع الاستخدام المنتظم. لا تحتاج إلى القيام بذلك كل يوم ، ولكن يمكنك دائمًا تجربته قبل المناسبات الخاصة.





يحتوي الكركم على العديد من الخصائص المعززة للصحة ، وصحة الفم والأسنان هي واحدة منها. وفقًا لمراجعة نُشرت في Molecular Nutrition and Food Research ، فإن شطف ماء الكركم ومعاجين الكركم يمكن أن يحافظ على الالتهابات الفموية ويخفف التهاب اللثة وتهيجها أيضًا.



