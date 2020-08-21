بمكون لا تتخيله .. تبييض الأسنان قبل المناسبات

يعلم الجميع أن الكركم يترك وراءه مسحة صفراء عندما ينسكب على الملابس ، أو يستخدم في الطهي ، لإضافة اللون إلى الطعام. لكن لا تصدم إذا قلنا لك أنه بسبب خصائصه ، يمكن استخدامه أيضًا لتبييض الأسنان.
يرغب الجميع في الحصول على بياض اللؤلؤ ، خاصة في المناسبات الخاصة عندما تعلم أنك ستبتسم كثيرًا. والآن ، يمكنك عمل معجون خاص في المنزل يمكن أن يضيف بعض الحياة إلى ابتسامتك ويجعل أسنانك تبدو أقل شحوبًا وباهتًا
ما عليك سوى خلط القليل من الكركم وبعض صودا الخبز وبعض زيت جوز الهند في وعاء صغير. تأكد من أن المعجون ثابت. ثم اغمس فرشاة أسنانك في هذا المعجون الذهبي وابدأ. لا تتفاجأ إذا بدأت أسنانك تتخذ لونًا يشبه لون الخردل. بينما قد تعتقد أنه نقيض لما تحاول تحقيقه ، فإن التنظيف المستمر بالفرشاة سيبدأ في الكشف عن نتائج.
استمر في تنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين على التوالي حتى تصل إلى كل زاوية من فمك وأسنانك. اشطف فمك جيدًا ، ولا تقلق بشأن بقعة الكركم على شعيرات فرشاة الأسنان. ستبدو أسنانك أكثر بياضًا من المعتاد ، وستكون أكثر صحة أيضًا مع الاستخدام المنتظم. لا تحتاج إلى القيام بذلك كل يوم ، ولكن يمكنك دائمًا تجربته قبل المناسبات الخاصة.
يحتوي الكركم على العديد من الخصائص المعززة للصحة ، وصحة الفم والأسنان هي واحدة منها. وفقًا لمراجعة نُشرت في Molecular Nutrition and Food Research ، فإن شطف ماء الكركم ومعاجين الكركم يمكن أن يحافظ على الالتهابات الفموية ويخفف التهاب اللثة وتهيجها أيضًا.
صودا الخبز هي التي تقوم بجزء كبير من العمل لتبييض الأسنان ، ولكن عند إقرانها بزيت جوز الهند والكركم ، بالطبع ، فإنها تتساءل عن صحة أسنانك.