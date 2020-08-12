طريقة إزالة شعر الوجه.. حيل متعددة أبرزها الكركم والجيلاتين

تلعب طريقة ازالة شعر الوجه دور كبير فى جمال وإطلالة المرأة فالتخلص منه بشكل صحيح يجعل البشرة اكثر اشراقا وافتح واجمل، ولكن لا تتمكن جميع النساء من إتمام هذه العملية باحترافية فى المنزل، وقد تظهر بعض المشاكل الجلدية مثل الحبوب والالتهابات وتقصف الشعر.





ونعرض لكم فى هذا التقرير طريقة ازالة شعر الوجه كالمحترفين بعدة وصفات مختلفة لتناسب جميع النساء.





اقرأ أيضا للوقاية من الجفاف والتجاعيد.. إليك طريقة عمل لوشن زبدة الكاكاو





طريقة ازالة شعر الوجه بالكركم





تعد من اسهل طرق ازالة الشعر المتعارف عليها بين النساء فى مختلف الدول ويتم استخدام الكركم فى وصفات كثيرة لإزالة الشعر منها وصفة الكركم واللبن ونعرض خطواتها وفقا لما اورده موقع " beautyglimpse" .





مكونات الوصفة:

3 ملاعق صغيرة مسحوق الكركم

ملعقة صغيرة حليب كامل الدسم





طريقة ازالة شعر الوجه بالكركم:





- امزجي مسحوق الكركم جيدًا مع الحليب كامل الدسم لتشكيل عجينة سميكة وناعمة وتوزيعها في جميع أجزاء الوجه الموجود بها الشعر.

- ضعيه بالتساوي في اتجاه نمو الشعر وانتظري لمدة 15-20 دقيقة.

- عندما يجف الماسك ، افركه عن البشرة برفق عن طريق تحريك منشفة جافة ونظيفة بحركة دائرية.

- مع استمرار استخدام هذه الوصفة كل 2 أو 3 أيام ، سينمو شعرك بشكل أدق، كما سيصبح النمو أبطأ ويتوقف في النهاية في غضون بضعة أشهر.





طريقة ازالة صبغة الشعر عن الوجه





تغير لون الشعر يجعل المرأة تشعر بالتجديد ويغير مظهرها وإطلالتها تماما ولكن فى بعض الأحيان تتساقط اجزاء من الصبغة على الوجه مما يفسد شكل الوجه ويمنع المرأة من الخروج من المنزل.





وعرض موقع " Foreo" طريقة إزالة صبغة الشعر عن الوجه بخطوات سهلة باستخدام الفازلين.





-افركي البقع الموجود على الوجه بالفازلين ثم دلكيه على البشرة بأطراف أصابعك. -استمر في التدليك حتى ترى البقعة تختفي الموجودة فى الوجه.





- قد تلاحظ أن الفازلين يحول لون الصبغة التي يزيلها وهذا يعني أنه يعمل!





- يمكنك وضع الفازلين باستخدام وسادة مزيل للمكياج لمنع صبغة جلد وجهك من الانتقال إلى يديك، ويجب أن تحرصى على عدم دخوله في عينيك.





- قومي بإزالة الفازلين بقطعة قماش نظيفة ومبللة.





- إذا كانت البقعة صعبة فيمكنك ازالة صبغة الشعر عن الوجه بترك الفازلين عليه طوال الليل.

كيفية ازالة شعر الوجه بطريقة سهلة





ترغب النساء فى طريقة تخلصها من الشعر كله من أول مرة وبشكل سريع ولا تجعل الشعر ينمو بكثافة .





وذكر موقع " byrdie " أن الشمع هو طريقة مفضلة منذ فترة طويلة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه من الوجه فمن المعروف أنه يستمر لمدة أربعة أسابيع ، كل ما يتطلبه الأمر هو بعض الشمع الساخن وتوجد بعض الاجهزة الحديثة التى تساعد المرأة فى استخدام هذه الطريقة بمنتهى الراحة فى المنزل .





فى بعض الاحيان يصحبه احمرار والتهابات خاصة لدى صاحبات البشرة الحساسة او عدم التمكن من عملها باحترافية سواء فى البيت او فى مركز التجميل .





طريقة ازالة شعر الوجه بالجيلاتين





تعد طريقة ازالة شعر الوجه بالجيلاتين من اكثر الوصفات الفعالة فى ازالة شعر الوجه وتفتيح البشرة وجعلها اكثر اشراقا وجمالا والقضاء على جميع العيوب الموجودة بها مثل اثار الحبوب .





ونعرض لكم طريقة ازالة شعر الوجه بالجيلاتين وفقا لما ذكره موقع " nowloss" .





مكونات الوصفة:





ملعقة كبيرة من الجيلاتين غير المُنَكَّه

2 إلى 3 ملاعق كبيرة. من الحليب

3 قطرات من عصير الليمون

1 إلى 2 قطرات من الزيت العطري المفضل لك





طريقة ازالة شعر الوجه بالجيلاتين:





- في وعاء صغير اخلطي الجيلاتين غير المنكه مع باقي المكونات.

- ضعي هذا الخليط في الميكروويف لمدة 15 إلى 20 ثانية ثم ضعيه على الوجه فورًا.

- لا تضعيه بالقرب من عينيك أو حاجبيك لأنه يلتصق بسرعة.

- اتركيه على الوجه لمدة 5 دقائق على الأقل أو حتى يجف بعض الشئ.