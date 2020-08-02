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مرأة

للوقاية من الجفاف والتجاعيد.. إليك طريقة عمل لوشن زبدة الكاكاو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:35 م
للوقاية من الجفاف
للوقاية من الجفاف والتجاعيد.. إليك طريقة عمل لوشن زبدة الكاك
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اسماء محمد
تعاني كثير من الفتيات من فقدان بشرتهن للعناصر الغذائية المفيدة والماء خاصة فى أوقات الحر ما يجعل البشرة اكثر جفافا وعرضة للإصابة بالعلامات الدقيقة والتجاعيد وفقدان النضارة فى الجسم كله.

ومن اقوى المواد التى تساعد فى الوقاية من جفاف البشرة والتجاعيد بل وتعالجها هى اللوشن بشرط أن يكون نوعه جيدا ،لذا نقدم لكم طريقة عمل لوشن زبدة كاكاو فى المنزل حسبما أوردها موقع "boldsky " .

مكونات لوشن زبدة كاكاو:
نصف كوب زبدة كاكاو
نصف كوب زيت جوز الهند
4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز / زيت الزيتون / زيت الجوجوبا

طريقة عمل لوشن زبدة كاكاو:
- ضعى مقلاة غير لاصقة على نار هادئة وأضيفي لها زبدة الكاكاو. 
- استمري في تقليب زبدة الكاكاو من وقت لآخر حتى تسيح كلها ثم ابعديها عن الحرارة.
- أضيفي الزيوت وحركي جيدًا ودعيه يبرد .
- تحتاج هذه العملية بعض الوقت فلابد من مواصلة التحقق من الخليط من وقت لآخر وإخراجها من الثلاجة بمجرد أن تبدأ في التماسك. 
- تأكد من أنه لا يصبح كثيفًا وصلبًا، بمجرد أن يصبح صلبًا قليلًا ، أخرجيه من الثلاجة وضعيه فى الخلاط.
- اخلطيه جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة وخزني المستحضر المخفوق في برطمان للاستخدام الإضافي ويمكن ان يضاف على كريم مرطب. احفظه في مكان بارد وجاف.
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