للوقاية من الجفاف والتجاعيد.. إليك طريقة عمل لوشن زبدة الكاكاو

تعاني كثير من الفتيات من فقدان بشرتهن للعناصر الغذائية المفيدة والماء خاصة فى أوقات الحر ما يجعل البشرة اكثر جفافا وعرضة للإصابة بالعلامات الدقيقة و التجاعيد وفقدان النضارة فى الجسم كله.





ومن اقوى المواد التى تساعد فى الوقاية من جفاف البشرة والتجاعيد بل وتعالجها هى اللوشن بشرط أن يكون نوعه جيدا ،لذا نقدم لكم طريقة عمل لوشن زبدة كاكاو فى المنزل حسبما أوردها موقع "boldsky " .





مكونات لوشن زبدة كاكاو:

نصف كوب زبدة كاكاو

نصف كوب زيت جوز الهند

4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز / زيت الزيتون / زيت الجوجوبا





طريقة عمل لوشن زبدة كاكاو:

- ضعى مقلاة غير لاصقة على نار هادئة وأضيفي لها زبدة الكاكاو.

- استمري في تقليب زبدة الكاكاو من وقت لآخر حتى تسيح كلها ثم ابعديها عن الحرارة.

- أضيفي الزيوت وحركي جيدًا و دعيه يبرد .

- تحتاج هذه العملية بعض الوقت فلابد من مواصلة التحقق من الخليط من وقت لآخر وإخراجها من الثلاجة بمجرد أن تبدأ في التماسك.

- تأكد من أنه لا يصبح كثيفًا وصلبًا، بمجرد أن يصبح صلبًا قليلًا ، أخرجيه من الثلاجة وضعيه فى الخلاط.