Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لوشن الترطيب والنعومة .. نتائج سحرية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:40 م
لوشن الترطيب والنعومة
لوشن الترطيب والنعومة .. نتائجه سحرية
Advertisements
اسماء محمد
يعد جمال البشرة والجسم من أهم الأشياء التى تسعى لتحقيقها المرأة خاصة عندما تظهر بعد علامات الجلد غير المرغوب فيها مثل الجفاف والتجاعيد.

توجد أنواع كثيرة من المستحضرات التجميلية القادرة على علاج المشاكل التى تشوه جمال البشرة والجلد من بينها الـ لوشن الطبيعى للجسم .

نقدم لكم طريقة عمل لوشن الترطيب والنعومة من زبدة الكاكاو للحصول على بشرة متألقة وفقا لما أورده موقع "boldsky"

مكونات اللوشن :
نصف كوب زبدة الكاكاو
نصف كوب زيت جوز الهند
4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز
زيت الزيتون زيت الجوجوبا

طريقة عمل لوشن الترطيب والنعومة :
- ضع مقلاة غير لاصقة على نار هادئة وضع بها زبدة الكاكاو.
- استمر في تحريك زبدة الكاكاو من وقت لآخر حتى يتم تسويتها بالكامل مع الحفاظ على مستويات الحرارة على متوسطة منخفضة.
- بمجرد ذوبان زبدة الكاكاو تمامًا ، أخرجها من النار. الآن إضافة أي واحد من الزيوت المذكورة أعلاه إليها ويقلب جيدا.
- اتركه ليبرد ثم برد الخليط. نظرًا لأن هذه العملية تستغرق بعض الوقت ، فأنت بحاجة إلى التحقق من الخليط من وقت لآخر وإخراجه من الثلاجة بمجرد أن يبدأ في التماسك.
- تأكد من أنه لا يصبح كثيفًا ومتينًا. بمجرد أن تصبح قوية بعض الشيء ، أخرجها من الثلاجة وانقل الخليط إلى خلاط.
- امزجه بشكل صحيح حتى يصبح عجينة ناعمة. وتخزينها في إناء محكم الغلق فى مكان بارد وجاف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 3 طرق مختلفة.. طريقة تحضير الكوكيز

طريقة عمل كب كيك شيكولاتة .. 5 وصفات مختلفة .. اغربها بالعسل الاسود

وصفة زبدة الكاكاو لعلاج التجاعيد فى غمضة عين

ترشيحاتنا

جريمة قتل بشعة.. التحريات تكشف تفاصيل جريمة قتل سيدة أبو النمرس

رسالة خاصة من رئيس البرلمان لرجال الجيش والشرطة

السعودية تقدم العزاء لحكومة وشعب مصر.. وتؤكد تضامنها في الحرب ضد الإرهاب

بسبب وفاة نجلها.. ريم البارودى تتصدر يوتيوب

خد كاس وشجع منتخب .. قطر تتسلح بالخمور والكحول في كأس العالم 2022

شاهد.. نادية الجندي تستعرض أنوثتها في الجيم ببنطلون ليجن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور