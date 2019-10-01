لوشن الترطيب والنعومة .. نتائج سحرية

يعد جمال البشرة والجسم من أهم الأشياء التى تسعى لتحقيقها المرأة خاصة عندما تظهر بعد علامات الجلد غير المرغوب فيها مثل الجفاف والتجاعيد.



توجد أنواع كثيرة من المستحضرات التجميلية القادرة على علاج المشاكل التى تشوه جمال البشرة والجلد من بينها الـ لوشن الطبيعى للجسم .



نقدم لكم طريقة عمل لوشن الترطيب والنعومة من زبدة الكاكاو للحصول على بشرة متألقة وفقا لما أورده موقع "boldsky"



مكونات اللوشن :

نصف كوب زبدة الكاكاو

نصف كوب زيت جوز الهند

4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز

زيت الزيتون زيت الجوجوبا



طريقة عمل لوشن الترطيب والنعومة :

- ضع مقلاة غير لاصقة على نار هادئة وضع بها زبدة الكاكاو.

- استمر في تحريك زبدة الكاكاو من وقت لآخر حتى يتم تسويتها بالكامل مع الحفاظ على مستويات الحرارة على متوسطة منخفضة.

- بمجرد ذوبان زبدة الكاكاو تمامًا ، أخرجها من النار. الآن إضافة أي واحد من الزيوت المذكورة أعلاه إليها ويقلب جيدا.

- اتركه ليبرد ثم برد الخليط. نظرًا لأن هذه العملية تستغرق بعض الوقت ، فأنت بحاجة إلى التحقق من الخليط من وقت لآخر وإخراجه من الثلاجة بمجرد أن يبدأ في التماسك.

- تأكد من أنه لا يصبح كثيفًا ومتينًا. بمجرد أن تصبح قوية بعض الشيء ، أخرجها من الثلاجة وانقل الخليط إلى خلاط.

- امزجه بشكل صحيح حتى يصبح عجينة ناعمة. وتخزينها في إناء محكم الغلق فى مكان بارد وجاف.

