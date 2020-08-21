فودة: جامعة الملك سلمان غيرت وجه طور سيناء.. وبداية حقيقية للتنمية

قال اللواء

محافظ جنوب سيناء: إن جامعة الملك سلمان ومقرها الرئيسي بطور سيناء سوف تغير وجه العاصمة لأنها جامعة عملاقة وصرح للتعليم الجامعي بها كل الإمكانيات، مؤكدا أها بداية حقيقية لتنمية

وسوف تستوعب نحو ٥

طالب كبداية، مشيرا إلى انها بمصروفات ولكن لا تهدف للربح.

فودة

تم الانتهاء من فرعيها بشرم الشيخ

سدر، موضحا أن وزارة التعليم العالي هي المنوطة بإعلان موعد بدء الدراسة بها والهيكل التنظيمي والإداري لها مشيرا الي إن المحافظة تقوم بتذليل جميع الصعاب وتجهيز محيط الجامعة بلاند اسكيب.

وتفقد المحافظ المقر الرئيسي لجامعة الملك سلمان بطور سيناء والتي تشمل ٧ كليات وقاعات عملاقة واستاد رياضي وملاعب ومسجد كبير وتفقد ايضا فرع الجامعة بشرم الشيخ.

كانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن الكليات الموجودة بجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء المقر الرئيسي بطور سيناء وفرعيها شرم الشيخ وراس سدر





مقر طور سيناء

كلية الهندسة وعلوم وهندسة الحاسبات والصناعات التكنولوجيه العلوم والطب والصيدلة والتمريض

وبفرع شرم الشيخ

الالسن واللغات التطبيقيه والسياحة والضيافة العمارة والانتاج الاعلامي والفنون التطبيقيه

وفرع راس سدر

علوم المجتمع والعلوم الإدارية والزراعات الصحراويه والطب البيطري

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