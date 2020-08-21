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حوادث

10 سبتمبر.. نظر أولى جلسات بطلان تحصيل رسوم على دعاوى المحامين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:12 م
محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى
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كتب محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى الطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى بجلسة ١٠ سبتمبر المقبل .

وكان المحاميان علي أيوب ومجدي عبد الحليم تقدمو بطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى .

حمل  الطعن رقم ٤٠٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية .وأكدا فى الطعن أنهما فوجئا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم وجاء هذا الإقرار.
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