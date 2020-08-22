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فن

مبروك يا علولي ...هنا الزاهد تهنئ علي ربيع بمسرحية "صباحية مباركة"

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:37 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
هنأت هنا الزاهد  على ربيع  بنجاح مسرحية "صباحية مباركة  يا عريس " عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت هنا الزاهد  صورة  لة برفقة علي ربيع  و علقت قائلة : مبروك يا احلي علولي علي المسرحية 

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مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.


المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.
مبروك يا علولي ...هنا الزاهد تهنئ علي ربيع بمسرحية "صباحية مباركة"
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