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بالأحمر الكلاسيكي .. هنا الزاهد بـ لوك يجذب قلوب متابعيها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:28 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها من أحدث ظهور، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة  قائلة: "في حب الأحمر".

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكية جريئة، مرتدية توب باللون الأسود بتصميم الهاف ستوماك، مع الدانتيل على منطقة الصدر.

ونسقت هنا الزاهد مع التوب جاكيت كلاسيكي باللون الأحمر الناري على أحدث صيحات الموضة، وارتدت بنطال جينز بسيط بدون نقوشات.

وظهرت هنا الزاهد بـ لوك جديد، حيث ارتدت نظارة باللون الأسود كبيرة الحجم دائرية، مع ساعة أنيقة في اليد، وأسورة باللون الأسود، وسلسلة بسيطة في الرقبة.

وتركت هنا الزاهد خصلات شعرها الكيرلي منسدلا بطريقة جذابة أعلى كتفيها.

واستكملت إطلالتها بالحقيبة متوسطة الحجم باللون الأسود، فهي من الفنانات التي تستعين بالحقائب اللافتة.

ووضعت هنا الزاهد المكياج الجريء، ففضلت اللون الأحمر في الشفاه مع لمسات البلاشر المميزة.

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For the love of red ❤️

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