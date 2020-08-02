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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد بصحبة أحمد فهمى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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سيد أحمد
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها مع زوجها الفنان احمد فهمى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

مشاء الله - منورين - الله يحفظكم 



وتشارك هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع احمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


كان صناع فيلم "الغسالة" قد احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".


الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم
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