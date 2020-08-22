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فن

أخبار الفن| ريهام سعيد: ريم البارودي ماتت بالنسبة لي.. أصالة تكشف حقيقة خطوبتها

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:57 م
ريهام سعيد وريم البارودى
ريهام سعيد وريم البارودى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:

تعرضت الاعلامية والفنانة ريهام سعيد لهجوم شرس بسبب ريم البارودى خاصة بعد تهنئتها للفنان احمد سعد على خطوبته من علياء بسيونى. 

تتجه انظار الجميع اليوم الى مباراة كلاسيكو الكرة المصرية التى تجمع بين النادى الاهلى والزمالك فى منافسات بطولة الدورى العام ونظرا لاهمية المباراة التى تلفت قطاعا عريضا من الجمهور ولعل من ابرزهم الفنانون الذين اصبح معروفا مبولهم وانتماءهم الكروي وخاصة أن رؤيتهم لا يستهان بها لمدى قدراتهم على التحليل والتوقع لنتائج المباريات. 

أثارت الفنانة أصالة حالة من الجدل الواسع بسبب خاتم خطوبتها الذى دفع البعض لتوقع ارتباطها من جديد وهو الامر الذى كان بمثابة مفاجأة للجميع. 
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