مرتدية خاتمًا.. أصالة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خطوبتها| تفاصيل





ردت اصالة على كل هذه التساؤلات عبر برنامج "ET بالعربى": وقالت إن الارتباط من الأمور الجميلة وخاصة فى حالة توافق الزوجين سويا لكن هذا الامر صعب كثير".









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واضافت أصالة: "اليوم قلبى موجوع ومقهور وغير صحى خاصة بعد علاقة استمرت 14 عاما لكن هذا لا يعنى أنى ارتبط بهذه السرعة".









واوضحت اصالة قائلة: الخاتم الذى ارتديه قررت ان اشتريه لنفسى وليس لمناسبة معينه والخاتم عبارة عن قلوب محطمة".





يذكر ان اصالة أعلنت عن انفصالها عن المخرج طارق العريان فى يناير الماضى.