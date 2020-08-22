AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مرتدية خاتمًا.. أصالة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خطوبتها| تفاصيل

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:35 م
اصالة
اصالة
Advertisements
أحمد إبراهيم
اثارت الفنانة اصالة حالة من الجدل الواسع بسبب خاتم خطوبتها الذى دفع البعض لتوقع ارتباطها من جديد وهو الامر الذى كان بمثابة مفاجأة للجميع. 

ردت اصالة على كل هذه التساؤلات عبر برنامج "ET بالعربى": وقالت إن الارتباط من الأمور الجميلة وخاصة فى حالة توافق الزوجين سويا لكن هذا الامر صعب كثير". 


اقرا ايضا 


واضافت أصالة: "اليوم قلبى موجوع ومقهور وغير صحى خاصة بعد علاقة استمرت 14 عاما لكن هذا لا يعنى أنى ارتبط بهذه السرعة". 


واوضحت اصالة قائلة: الخاتم الذى ارتديه قررت ان اشتريه لنفسى وليس لمناسبة معينه والخاتم عبارة عن قلوب محطمة". 

يذكر ان اصالة أعلنت عن انفصالها عن المخرج طارق العريان فى يناير الماضى.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة أصالة تنفي خطوبتها: مجرد زيارة عائلية

حلقة جديدة من الخلاف مع محمد الوزيري.. تعرف على أجر هيفاء وهبي في «أشباح أوروبا» | شاهد

بسبب فيلم بنات ثانوي.. انتهاء أزمة محمود كامل ورشا سمير | شاهد

انفجار بيروت يدمر منزل الفنانة دانييلا رحمة.. التفاصيل

لو قعدت هصدي.. بسمة: انا مشتاقة للفن وعايزة امثل في اي حتة

شاهد.. أول لقاء للفنانة جيسي عبده بعد احتراق منزلها ووفاة والدها منذ شهرين

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد حنان سليمان.. تعرف على عمرها الحقيقي

بملابس رياضية.. ياسمين عبد العزيز تستعرض رشاقتها فى الجيم

القمة 120 .. مجلس الأهلي في المقصورة..غياب الدرندلي ومرتجي وغموض موقف الخطيب

كيس كاراتيه بـ 5 جنيه والهدايا بالدولار.. ما القصة؟

القمة 120.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

ضبط سيدة مغربية متهمة بتعذيب طفلة في الجيزة

AdvertisementS

كيس كاراتيه بـ 5 جنيه والهدايا بالدولار.. ما القصة؟

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

شاهد.. احتفال لبنانيين في السعودية يثير جدلا على تويتر بسبب"التعري الفاضح"

سيارة مسرعة تدهس «أمًا حاملاً» ورضيعتها .. فيديو

كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

مرتدية خاتمًا.. أصالة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خطوبتها| تفاصيل

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور

صور تشويقية جديدة لـ جراند واجونير 2022 قبل التدشين الرسمي

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور