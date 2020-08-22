مرتدية خاتمًا.. أصالة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خطوبتها| تفاصيل

اثارت الفنانة اصالة حالة من الجدل الواسع بسبب خاتم خطوبتها الذى دفع البعض لتوقع ارتباطها من جديد وهو الامر الذى كان بمثابة مفاجأة للجميع.
ردت اصالة على كل هذه التساؤلات عبر برنامج "ET بالعربى": وقالت إن الارتباط من الأمور الجميلة وخاصة فى حالة توافق الزوجين سويا لكن هذا الامر صعب كثير".
اقرا ايضا
واضافت أصالة: "اليوم قلبى موجوع ومقهور وغير صحى خاصة بعد علاقة استمرت 14 عاما لكن هذا لا يعنى أنى ارتبط بهذه السرعة".
واوضحت اصالة قائلة: الخاتم الذى ارتديه قررت ان اشتريه لنفسى وليس لمناسبة معينه والخاتم عبارة عن قلوب محطمة".
يذكر ان اصالة أعلنت عن انفصالها عن المخرج طارق العريان فى يناير الماضى.