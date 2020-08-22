AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ قبعة أنيقة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:15 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
Advertisements
محمد بدران



نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري، بفستان ابيض جذاب بدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها وقبعة انيقة ومن الناحية الجمالية، وأعتمدت في المكياج على اللون جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.

واختارت ياسمين تسريحة مميزة لشعرها البني الطويل ليبرز عن جمالها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع عقد حول الرقبة باللون الأبيض.

وكانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل


View this post on Instagram

❤️

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمام حمام السباحة .. ريهام أيمن تتألق بإطلالة تخطف الأنظار

بـ فستان مكشوف.. صفاء سلطان تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبرى تستعرض جمالها على إنستجرام | شاهد

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

من داخل سيارتها.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بأحدث إطلالاتها

ترشيحاتنا

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

للأسبوع الثاني.. تراجع أسعار الذهب بسبب الدولار الأمريكي

وفاة دينا قطب طبيبة النساء بمستشفى المحلة لإصابتها بكورونا

التوقيت الصيفى.. لقاء الخميسي تقضى الإجازة مع أوسا.. شاهد

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

كيس كاراتيه بـ 5 جنيه والهدايا بالدولار.. ما القصة؟

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

القمة 120.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

وداعا يا حبيبي.. نجم ليفربول يسخر من محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت