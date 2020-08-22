ريم البارودي ماتت بالنسبة لي.. ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد الهجوم عليها لتهنئتها أحمد سعد





وواجهت ريهام سعيد سيل من الانتقادات دفعها للخروج عن صمتها حيث قالت احدى متابعيها لها : "انا بحبك جدا وبحترمك اووي وبحترم رايك ووجهة نظرك بس انا مختلفه معاكي هنا والله موش بنقدك أو حاجه انتي جبتي ريم في حلقه من حلقاتك واتعاطفنا معاها جدا جدا بس هو عتاب بسيط موش متوقعه منك انتي بالذات انك تهني أحمد بخطوبته مهما كان اختلافك مع ريم، انا بحبك انتي وريم وأحمد جدا وسامحني لو في كلمه دايقتك أو زعلتك مني".





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وجاء رد ريهام قائلة : "حبيبتي انا احمد صاحبي من ٢٥ سنه و الهبل الي انتوا بتتكلموا فيه ده عبط ، انا بهني احمد زي ما هنيت احمد فلوكس ، زي ما هنيت ياسمين عبد العزيز ، انا اكبر من كده حبيبتي ، و انا معرفش حد بالاسم ده ، لان اقسم بالله بالنسبة لي ماتت".





واحتفل الفنان احمد سعد بخطوبته على علياء بسيونى منذ ايام قليلة وأقامت علياء بسيوني لسعد حفل عيد ميلاد اقتصر على الأقارب والأصدقاء في إحدى المراكب النيلية.