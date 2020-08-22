AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريم البارودي ماتت بالنسبة لي.. ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد الهجوم عليها لتهنئتها أحمد سعد

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:31 م
ريهام سعيد وريم البارودى
ريهام سعيد وريم البارودى
Advertisements
أحمد إبراهيم - محمد نحلة
تعرضت الاعلامية والفنانة ريهام سعيد لهجوم شرس بسبب ريم البارودى خاصة بعد تهنئتها للفنان احمد سعد على خطوبته من علياء بسيونى. 

وواجهت ريهام سعيد سيل من الانتقادات دفعها للخروج عن صمتها حيث قالت احدى متابعيها لها : "انا بحبك جدا وبحترمك اووي وبحترم رايك ووجهة نظرك بس انا مختلفه معاكي هنا والله موش بنقدك أو حاجه انتي جبتي ريم في حلقه من حلقاتك واتعاطفنا معاها جدا جدا بس هو عتاب بسيط موش متوقعه منك انتي بالذات انك تهني أحمد بخطوبته مهما كان اختلافك مع ريم، انا بحبك انتي وريم وأحمد جدا وسامحني لو في كلمه دايقتك أو زعلتك مني".

اقرا ايضا 

وجاء رد ريهام قائلة : "حبيبتي انا احمد صاحبي من ٢٥ سنه و الهبل الي انتوا بتتكلموا فيه ده عبط ، انا بهني احمد زي ما هنيت احمد فلوكس، زي ما هنيت ياسمين عبد العزيز، انا اكبر من كده حبيبتي، و انا معرفش حد بالاسم ده، لان اقسم بالله بالنسبة لي ماتت". 

واحتفل الفنان احمد سعد بخطوبته على علياء بسيونى منذ ايام قليلة وأقامت علياء بسيوني لسعد حفل عيد ميلاد اقتصر على الأقارب والأصدقاء في إحدى المراكب النيلية.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريم البارودي ترد على خطوبة أحمد سعد بارتداء فستان زفاف

صورة جديدة .. أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور مع خطيبته

أحمد سعد يحتفل بخطوبته من عارضة الأزياء علياء بسيوني.. شاهد

بعد خطوبة أحمد سعد وعلياء بسيوني.. نجوم حرصوا على تهنئتهم

بعد إعلان خطوبتهما.. صور رومانسية جمعت بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

خطيبة أحمد سعد تحتفل بعيد ميلاده على كوبري أكتوبر.. صور

ترشيحاتنا

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

حسب سنك.. تعرف على عدد ساعات النوم الطبيعية

بعد واقعة مؤمن زكريا.. النواب يقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين| تفاصيل

إجراءات متشابهة من مرتضى منصور والخطيب قبل القمة 120.. تعرف عليها

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة ومجوهرات أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء.. شاهد

تنصح بالتخلص من هذه الأجزاء فورًا.. سماح نوح تكشف حقيقة الدجاج البانيه "المحقون هرمون"

نصائح جامعة هارفارد للوقاية من السرطان