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أخبار البلد

الست دي جدعة جدا .. ريهام سعيد توجه رسالة للمطربة بوسي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:58 ص
ريهام سعيد و بوسي
ريهام سعيد و بوسي
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ميرنا محمود
نشرت الإعلامية ريهام سعيد  صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت ريهام سعيد فى الصورة برفقة المطربة بوسي و كتبت معلقة : الست دي جدعه جدا ووحشتني اوي . بوسي كلنا بنحبك اوي . اه يا دنيا .


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ويذكر أنه فى الفترة الأخيرة قد نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء مما جعل أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية للتدخل.

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.
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