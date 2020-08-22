الأهلى والزمالك.. أحمد عزمي يكشف عن توقعاته لنتيجة مباراة القمة





وقال أحمد عزمى فى تصريح لـ "صدى البلد": ان مباراة اليوم صعبة ودائما مباريات ناديا الاهلى والزمالك تحظى باهتمام كبير من قطاع عريض محب لكرة القدم.





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وأضاف عزمى قائلا : "اتمنى اولا ان تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بالقطبين وأكبر ناديين فى القارة السمراء وتوقعاتى للمباراة فوز النادى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لنادى الزمالك.





وأوضح عزمى قائلا : دائما ما تكون هذه المباراة لها حسابات مختلفة ولكن ارى ان دوافع النادى الاهلى اقوى كونه يرغب فى حسم البطولة المفضلة له مبكرا".





يذكر ان أحمد عزمى يستعد حاليا للمشاركة فى عدد من الاعمال الفنية و التى لا يزال فى مرحلة قراءة السيناريوهات الخاصة بها.