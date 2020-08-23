٨٧،٢٤ ٪ النسبة العامة للنجاح بشعبة تجارة عربي بجامعة القناة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية لكلية التجارة جامعة قناة السويس عبر الخدمة الصوتية اليوم الأحد كما تم إعلانها علي نظام ابن الهيثم اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا. إعلانالثامنة

وأعلن الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أن النسبة العامة لنجاح بكالوريوس التجارة شعبة اللغة العربية بلغت ٨٧،٢٤ ٪.





ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن نسبة النجاح بشعبة المحاسبة (انتظام )بلغت ٩٣،٤٥٪.





أما شعبة إدارة أعمال (انتظام) بلغت ٨٤،٠٦٪، وشعبة العلوم السياسية (انتظام) بلغت نسبة النجاح بها ٥٠٪ وشعبتي الاقتصاد (انتظام) وشعبة الإحصاء (انتظام) بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪ و بشعبة محاسبة انتساب موجه بلغت نسبة النجاح ٧٦،٩٢٪ وشعبة إدارة اعمال (انتساب موجه) بلغت نسبة النجاح ٦٠،٩٤٪.





هذا وبلغت نسبة النجاح بشعبة العلوم السياسية (انتساب موجه) ١٠٠٪ واخيرا جاءت النسبة العامة للنجاح بشعبة الاقتصاد (انتساب موجه) ٥٥،٥٦٪.



