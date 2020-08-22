حبس عاطل لحيازته ٧٢ طربة حشيش بالإسماعيلية

أصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا حبس عاطل، يتاجر في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازته 72 طربة من مخدر الحشيش.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات عن عاطل يتاجر في مخدر الحشيش، بمدينة فايد، ويقوم بتوزيعها من خلال دراجته البخارية.





وعقب تقنين الإجراءات نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، في ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.200 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.





وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة لبيعها على عملائه المدمنين، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.