استخراج كعب العمل اليكترونياً مجاناً.. رابط مباشر

يبحث الكثير من الشباب عن طريقة استخراج كعب عمل ، و الرسوم المقررة و الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل، وهو من اهم الأوراق المطلوبة عند التقديم لوظيفة جديدة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة.

كعب العمل

يعد واحدا من أهم المستندات التي تطلب مصوغات التعيين، ويتم استخراجه من أقرب مكتب عمل بمحيط محل الإقامة، وتسهيلا على المواطنين أتاح موقع وزارة القوي العاملة، إمكانية استخراجه إلكترونيا .

ويصدر كعب العمل من مكتب العمل التابع لمحل الإقامة لحصر حجم البطالة في دائرة المكتب، ويوجد كعب عمل لحملة المؤهلات وأخر لغير حملة المؤهلات، ويقوم العامل باستخراجه من مكتب العمل التابع له في منطقته.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2026

- موقف التجنيد للذكور.

- شهادات الخبرة إن وُجدت.

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- الرقم التأميني أو برنت التأمينات.

- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) مع الأصل للاطلاع.

- ترخيص مزاولة المهنة (في حالة العمل بغير التخصص)

خطوات استخراج كعب عمل إليكترونيا

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل: www.manpower.gov.eg.

2- اختيار أيقونة "تسجيل راغبي العمل واستخراج كعب العمل".

3- مراجعة الشروط والمستندات المطلوبة، ثم الضغط على "تسجيل".

4- إنشاء هوية رقمية (لأول مرة) باستخدام الرقم القومي وكلمة السر، أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق.

5- استكمال البيانات الأساسية (الاسم، الرقم القومي، المؤهل الدراسي).

6- تحديد هدف التسجيل (بحث عن عمل في الداخل أو الخارج)، مع إدخال بيانات جواز السفر في حال الرغبة بالسفر.

7- بناء سيرة ذاتية احترافية تشمل المهارات، الخبرات، والدورات التدريبية لرفع قيمة الملف الشخصي للمتقدم.

من أين يتم استخراج كعب عمل؟

يتم استخراج كعب العمل من أقرب مكتب عمل تابع لمنطقتك السكنية المثبت في بطاقة الرقم القومي، حيث تنتشر مكاتب العمل في جميع المحافظات والأحياء على مستوى محافظات مصر.

أماكن استخراج كعب العمل 2025

يمكن استخراج شهادة القيد من مديريات القوى العاملة أو المكاتب التابعة لها في المحافظات والمدن، ويُنصح بالتحقق من الأوراق المطلوبة والمواعيد قبل التوجه إلى المكتب لضمان سرعة إنهاء الخدمة.

هل يتم استخراج كعب العمل في نفس اليوم

يتم استخراجه بشكل مجاني، كما أنه يتم استلامه في نفس اليوم، ويمكن إرساله باليد مباشرة (الموظف أو من ينوب عنه) لمكتب العمل، ويقوم مكتب العمل باستلام الأصل والتوقيع على صورة الأصل وتختم بختم مكتب العمل، أو يتم إرساله بالبريد من خلال نموذج ومعه خطاب مسجل بعلم الوصول.