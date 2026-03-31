مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

مع استمرار التقلبات الجوية وتغير درجات الحرارة بين البرودة والدفء، تزداد معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ما يدفع الكثيرين للبحث عن أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض في المنزل.

وفي هذا الإطار، كشف تقرير طبي نشره موقع Mayo Clinic أن نزلات البرد لا يوجد لها علاج نهائي لأنها تنتج عن فيروسات، لكن توجد طرق فعالة تساعد في تخفيف الأعراض وتسريع التعافي.

مدة الإصابة بنزلات البرد

وأكد التقرير أن أعراض البرد عادة تستمر من أسبوع إلى أسبوعين، لكن اتباع بعض العادات الصحية قد يساعد في تقليل شدة الأعراض وتحسين الشعور العام.

علاجات فعالة لتخفيف أعراض البرد

وتشمل أهم الطرق التي تساعد في علاج أعراض نزلات البرد:

ـ شرب السوائل بكثرة:

يساعد شرب الماء والعصائر والشوربة الدافئة في:

تقليل احتقان الأنف

منع الجفاف

تحسين سيولة المخاط

وينصح بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها قد تزيد من الجفاف.

ـ الراحة الكافية:

الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد جهاز المناعة على مقاومة الفيروسات بشكل أفضل.

ـ المشروبات الدافئة:

مثل:

شوربة الدجاج

الشاي الدافئ

الليمون بالعسل، حيث تساعد في تقليل احتقان الأنف وتحسين التنفس.

ـ العسل لعلاج الكحة:

أوضح التقرير أن العسل قد يساعد في تهدئة السعال لدى البالغين والأطفال فوق عمر سنة، ويمكن تناوله مع مشروب دافئ.

ـ ترطيب الهواء:

يساعد استخدام جهاز ترطيب الهواء في:

تقليل انسداد الأنف

تحسين التنفس

تخفيف جفاف الحلق

طرق علاج التهاب الحلق المصاحب لنزلات البرد

ويمكن تخفيف ألم الحلق من خلال:

ـ الغرغرة بالماء الدافئ والملح

ـ أقراص الاستحلاب

ـ المشروبات الدافئة

ـ أدوية تساعد على تخفيف الأعراض

ـ يمكن استخدام بعض الأدوية لتقليل الألم والحرارة مثل:

الباراسيتامول

الإيبوبروفين

لكن يحذر التقرير من إعطاء الأسبرين للأطفال بسبب مخاطره الصحية.

علاجات لا تفيد في علاج البرد

وحذر التقرير من بعض الممارسات الشائعة مثل:

المضادات الحيوية

المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد لأنها مخصصة للبكتيريا وليس الفيروسات.

أدوية البرد للأطفال الصغار

ولا ينصح باستخدام أدوية البرد للأطفال أقل من 4 سنوات إلا بعد استشارة الطبيب.

هل فيتامين C والزنك مفيدان؟

وأظهرت الدراسات نتائج متباينة:

ـ فيتامين C قد يقلل مدة الأعراض إذا تم تناوله قبل الإصابة.

ـ الزنك قد يساعد في بعض الحالات لكن له آثار جانبية.