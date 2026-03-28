الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس .. تعرف عليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

دراسة صادمة.. صحة الأب قبل الحمل تؤثر على نمو الطفل

دور الأب قبل الحمل لا يقل أهمية عن الأم
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة، أن صحة الأب قبل الحمل قد تلعب دوراً مهماً في تحديد صحة الطفل ونموه، في اكتشاف قد يغير المفاهيم التقليدية التي كانت تركز على دور الأم فقط خلال فترة ما قبل الحمل.

وبحسب مراجعة علمية كبيرة نُشرت في مجلة The Lancet الطبية، فإن عوامل مثل التدخين، وتناول الكحول، والنظام الغذائي، واللياقة البدنية، والصحة النفسية لدى الرجال قبل حدوث الحمل يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على نتائج الحمل وصحة الأطفال على المدى الطويل.

لطالما اعتُبر الاستعداد للحمل مسؤولية المرأة فقط، حيث تُنصح النساء عادة بالتوقف عن الكحول، واتباع نظام غذائي صحي، وتغيير نمط حياتهن لضمان ولادة طفل سليم. لكن الباحثين يؤكدون الآن أن الرجال أيضاً يجب أن يهتموا بصحتهم قبل الإنجاب.

وأوضح الباحثون، أن 

ـ شرب الكحول قبل الحمل قد يزيد خطر العيوب الخلقية.

ـ التدخين قد يؤثر على جودة الحيوانات المنوية.

ـ السمنة وسوء التغذية قد يقللان فرص الحمل الصحي.

ـ الضغوط النفسية قد تؤثر على الخصوبة وصحة الجنين.

انخفاض الخصوبة عند الرجال  عالمياً

وأشارت الدراسة إلى أبحاث سابقة أظهرت انخفاض في الخصوبة عند الرجال عالمياً بأكثر من 50% بين عامي 1973 و2018، مع تأكيد العلماء أن جودة الحيوانات المنوية لا تقل أهمية عن عددها.
كما أوضح الخبراء أن جودة الخصوبة عند الرجال قد تتأثر بعدة عوامل منها:
النظام الغذائي
ممارسة الرياضة
التعرض للتلوث البيئي
التوتر النفسي
نمط الحياة بشكل عام

دعم الأب خلال الحمل يحسن صحة الأم والطفل

وأكدت الدراسة أن دور الأب لا يتوقف عند مرحلة ما قبل الحمل، بل يمتد أيضاً إلى فترة الحمل نفسها، حيث أظهرت الأبحاث أن دعم الأب لشريكته يساعد في:
ـ التزام الأم بالمتابعة الطبية
ـ تقليل التدخين والكحول
ـ تحسين الصحة النفسية للمرأة الحامل
ـ تقليل الاكتئاب والقلق أثناء الحمل

كما بينت النتائج أن الأطفال الذين يعاني آباؤهم من الاكتئاب قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل نفسية مستقبلاً.

دعوة للاهتمام بصحة الرجال الإنجابية

ودعا الباحثون إلى ضرورة زيادة الاهتمام بصحة الرجال قبل الإنجاب، من خلال:
ـ نشر التوعية الصحية للرجال
ـ تحسين الخدمات الطبية الخاصة بالصحة الإنجابية للذكور
ـ الاهتمام بالصحة النفسية للشباب
ـ معالجة مشكلات السمنة والتدخين مبكراً

وأكد العلماء أن تحسين صحة الشباب والرجال قد يساعد في تحسين صحة الأجيال القادمة بشكل كبير.

