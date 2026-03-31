الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

آية عبد الرحمن
أحمد إبراهيم  
تصوير كيرلس صلاح

كشفت النائبة والإعلامية آية عبد الرحمن أنها تتمنى أن يكون بداخلها قوة خارقة أو أن يتم استنساخ أربعة من شخصيتها حتى تتمكن من إتمام أعمالها ومهامها على أكمل وجه. 

وقالت آية عبد الرحمن، في ندوة “صدى البلد”: “عملى فى أكثر من مجال أمر يسعدني ولكن يحتاج إلى مجهود كبير أقوم ببذله حتى أستطيع تنفيذ كل مهامي على أكمل وجه”. 

وأضافت: “قبل دخولي مجلس النواب كنت أعمل كمذيعة وكدكتورة فى كلية الإعلام إلى جانب عملي الأسري, وهو أولويتي الأولى، وأضيف إلى كل ذلك دوري كنائبة فى مجلس النواب”. 

آية عبد الرحمن فى ضيافة “صدى البلد”

حلت النائبة والمذيعة آية عبد الرحمن ضيفة على موقع “صدى البلد” الإخباري، وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة”، والذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول.

وتحدثت آية عبد الرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة.

وتطرقت فى حديثها إلى الصعوبات التى مرت بها خلال مرحلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته.

كما كشفت آية عبد الرحمن عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب، ووضع الملف الإعلامي ضمن أولوياتها داخل المجلس الموقر، والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول أن تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها.

وتطرقت إلى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.

آية عبد الرحمن تحدثت أيضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بما لا يؤثر أى منهما على الآخر. 

