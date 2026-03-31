بالأبيض و الأسود.. نور قدري تلفت الأنظار بأحدث ظهور

شاركت الفنانة نور قدري صورا عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، بتقنية الأبيض والأسود.

وعلقت نور قدري علي الصور: "أحيانًا بعد مشوار طويل مليان تعب ومحاولات، بتكتشف إنك محتاج بداية جديدة، مش علشان تبدأ من الصفر، لكن علشان تعرف نفسك بجد".



آخر أعمال نور قدري

يذكر أن آخر أعمال نور قدري، مشاركتها في فيلم "عنب" بطولة الفنانة آيتن عامر، ودارت أحداثه حول ما حدث في ليلة وداع العزوبية، مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم "عنب" من بطولة: أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف كالفنان محمد رضوان، والفنان القدير لطفي لبيب، والنجم محمود حافظ، والفنان الكبير سامي مغاوري، مع حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، العمل من إنتاج رشا الظنحاني، وقصة أمين جمال ومحمد محرز، وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.