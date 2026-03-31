هالة صدقي : لو مش مؤمنة بموهبة كزبرة مكنتش وافقت على بيبو

أكدت الفنانة هالة صدقي أنها مؤمنة بموهبة أحمد بحر، الشهير" بكزبرة"، من قبل تعاونهما في مسلسل بيبو.

وقالت هالة صدقي في تصريحات خاصة: بالتأكيد كنت مِؤمنة للغاية بموهبة أحمد بحر، لأنني في حال عكس ذلك، لما وافقت على المشاركة في العمل.

وتابعت هالة صدقي: والدور أكيد صعب عليه وأكيد مسئولية كبيرة وخصوصا إن الجمهور معتبره ممثل كوميدي.

مسلسل بيبو من بطولة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط.