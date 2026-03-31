غدا ولمدة 6 أيام.. "سالب صفر" على مسرح قصر ثقافة مصطفى كامل

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، العرض المسرحي "سالب صفر"، وذلك في السابعة مساء غد الأربعاء، بقصر ثقافة مصطفى كامل، ضمن عروض الموسم الحالي والمقدمة بمحافظة بالإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض شريحة قصر ثقافة مصطفى كامل، تأليف مصطفى طلعت، وإخراج أشرف علي، ويناقش تأثير التكنولوجيا على حياة الإنسان، ويستمر عرضه لمدة 6 أيام على مسرح القصر، بمنطقة مساكن شدس.

"سالب صفر" أداء: ريهام عبد الرازق، أكرم نجيب، ثريا حمدي، محمد صلاح، حسين محمد حسين، معتز خليل، علي أشرف، مينا جرجس، يوسف جيكا، ومحمد حسين.

ديكور وملابس دنيا عزيز، استعراضات أسامة سعيد، ماكياج آلاء سامي، تأليف موسيقي يوسف الحداد، إدارة مسرحية يوسف خميس، بودا، جودي، كارما، ميادة محمد، وحبيبة عصام.

ينفذ العرض من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويعرض يوميا بالمجان، وذلك بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة الفنانة د. منال يمني.