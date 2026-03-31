حلا شيحة توجه رسالة بشأن ازدواجية البعض: يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته

وجهت الفنانة حلا شيحة لجمهورها، رسالة عبرت خلالها عن رؤيتها لبعض الشخصيات في الحياة، منتقدة ما وصفته بازدواجية التصرفات وعدم التوافق بين الكلام والأفعال.

وقالت حلا شيحة عبر انستجرام : "تأملاتي ساعات بتخضني أنا شخصيًا بس عاوزة أفهم بجد، في ناس في الحياة تحس إنهم مفيش ريحة الدم كده أو مفيش إحساس أصلًا، فى ناس برودهم مستفز فعلاً عارفين مثل يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته، يعملوا العملة ويكملوا عادي".

وأضافت: "الأحلى بقى كلامهم عن ربنا تقول أهل الله أكيد بس تلاقى أفعال حاجة تانية خالص، نوعية كده فاكرين إنهم تمام وهما ولا تمام ولا شايفين طريق التمام. ناس تعرفك لمصلحة معينة فى دماغهم وبعدها يتحولوا".

وتابعت: "ساعات انت بقى تقابل النوعية دى تبقى مش مصدق هو فى كده فعلاً، وعادى ولا هما حاسين إنهم كده ولا حد قالهم.. فيقوم ربنا يحب يفوقهم فيبعت لهم رسايل بس برضه عادى شايفين إنهم تمام والغلط مش فيهم ولا عندهم ومكملين".

واختتمت: "بس أحلى حاجة إنك تبقى خلاص شايفهم على حقيقتهم ومكشوفين جدا، فتضحكوا تشوفهم مرة صدفة من بعيد تلاقيهم عايشين برضه نفس الدور لسه، مكملين، وعجبي على رأى صلاح جاهين، هو أنا بحس النوعية دى لوحدى ولا انتوا كمان؟! قولولي بجد يا جماعة هو أنا بتخيل ولا إيه؟".