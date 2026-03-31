أسرة المخرج طارق سعيد تستقبل عزاءه الخميس المقبل بالحامدية الشاذلية

أعلنت زوجة المخرج طارق سعيد، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك،” عن موعد استقبالها العزاء في زوجها الراحل.

وقالت زوجة المخرج الراحل: “أنا وطارق مستنينكم تسلموا عليه لآخر مرة، أصله مسافر سفرية طويلة شوية، الوداع هيكون في الحامدية الشاذلية، يوم الخميس الجاي 2 أبريل، الساعة الخامسة عصرًا”.

وكان قد توفي المخرج طارق سعيد، صباح الأحد الماضي، بشكل مُفاجئ دون أن يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وأعلنت زوجة المخرج طارق سعيد وفاته عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": وكتبت “النبلاء لم يحتملوا قسوة هذا العالم، ولأنك أنبل إنسان عرفته فى الحياة سافرت في هدوء لا أستطيع أن أقول الوداع، بل إلى اللقاء قريبًا يا أعز وأغلى الناس، آآآه يا كسرة القلب التي لن تجبرها الأيام”.

جدير بالذكر أن كانت آخر أعمال المخرج طارق سعيد إخراج مسلسل "قصص القرآن"، الذي قام ببطولته النجم يحيى الفخراني.





