ربنا يعوضها عن كذب البشر.. شقيقة إيناس النجار تُحيي الذكرى الأولى لرحيلها

حرصت شقيقة الراحلة الفنانة إيناس النجار، علي احياء اليوم الذكرى الأولى لرحيلها بعد أزمة صحية شديدة لحقت بها، أدت إلى دخولها في غيبوبة، وفارقت الحياة بعدها.

وكتبت شقيقة الراحلة عبر منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "أوحش يوم وتاريخ بكرهه في حياتي بكره الأيام دي، كان أوحش يوم يوم فراق سندي وروحي وتوأم روحي وبنتي، الدنيا أخذت مني أغلى حاجة في حياتي يارب اللهم لا اعتراض، لكن صعبة ياربي عمري ما كنت أتخيل إني حتى نفارقها يوم".

واضافت شقيقة إيناس النجار: اليوم مر سنة مفيهاش أختي، مفيهاش حياة، مفيهاش أمان، مفيهاش سند، مفيش راحة يارب راحت أحن وأطيب إنسانة عندك يارب، كانت أم وأخت وبنت لكل اللي بتحبهم كانت كريمة وطيبة وجدعة وعلى نياتها مع كل الناس الكويس والوحش، يارب النار اللي قلبي مش بتنطفي، والوجع بيزيد يوم عن يوم، يارب عوضها عن كل حاجة وحشة شافتها في حياتها، وعن كل ألم وكذب من البشر.

تحل اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنانة إيناس النجار التى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى يتذكرها بها الجمهور العاشق لفنها.

اسم إيناس النجار الحقيقي

يعد إيناس النجار هو اسم الشهرة حيث ان اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيث ولدت في مدينة صفاقس.

بداية إيناس النجار الفنية

بدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينيات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب شهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي والمخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.