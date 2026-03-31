ذكرى وفاتها الأولى.. اللحظات الأخيرة في حياة إيناس النجار وقصة مرضها

تحل اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنانة إيناس النجار التى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى يتذكرها بها الجمهور العاشق لفنها.

اسم إيناس النجار الحقيقي

تعد إيناس النجار هو اسم الشهرة حيث ان اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيث ولدت في مدينة صفاقس.

بداية إيناس النجار الفنية

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي مع المخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.

وكان بوابة فيلم “ميدو مشاكل” ساهم فى انطلاقتها بالسينما حيث شاركت في عديد من الأفلام مثل “بحبك وأنا كمان” (2003)، “علي سبايسي” (2005)، و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف.

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “الحلانجي” الذي عرض في رمضان 2025، من بطولة محمد رجب، وتدور أحداثه حول نجار يتورط في مشاكل كبيرة بعد محاولات للنصب لصالح مجموعة مشبوهة.

إيناس النجار تتعرض للخيانة

وكانت الفنانة الراحلة إيناس النجار، قالت للمذيعة راغدة شلهوب خلال برنامج سابع سما قبل وفاتها، إنها كانت تعانى من صدمة كبيرة عندما علمت إنها مصابة بمرض كبير، وشعرت أن زوجها وقتها ينظر لها بنظرة لم ترتح لها، أو بمعنى لها شفقة، مشيرة إلى أن أرسلت التحاليل الخاصة بها إلى أمريكا ووجدت أنها غير مصابة بأى شيء، والحمد لله كنا قد قررنا الانفصال.

وأضافت إيناس النجار : جاءت التحاليل غير مطابقة للتحاليل التي قمت بإجرائها هنا، وأصدقائى نصحونى أن أجرى تحاليل في أمريكا، وبالفعل أجريت التحاليل وظللت ادعى ربنا بالشفاء والرحمة من تلك الفترة، وبالفعل كانت التحاليل سلبية.

وأكملت إيناس : حظي فى الزواج غير موفق حيث ان الزوج الأول خانى والثاني تركنى بسبب مرضي.

وأوضحت إيناس النجار : أنا جمدت بويضاتي منذ 3 سنوات، وخدت هذا القرار بسبب إن عرفت خبر في وقت من الأوقات إني مريضة لكن بعدها عرفت إن بقيت كويسة وبعدها أخذت هذا القرار بعد سنة لإني كنت خايفة إن المرض يبقى شديد، أو ممكن أكبر ويبقى في صعوبة في العمل، وشخصيًا أنا نفسي أحمل بس للأسف لسه محصلش نصيب.

مرض إيناس النجار

وقد واجهت إيناس النجار أزمة صحية مفاجئة تعرضت بسببها إلى غيبوبة، ما أثار قلق جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني. وفقًا للتقارير، كانت تعاني إيناس من آلام شديدة في المعدة، وعند توجهها إلى المستشفى، تم تشخيص حالتها على أنها التهاب حاد. ورغم محاولات العلاج، تدهورت حالتها بشكل سريع ودخلت في غيبوبة، ما جعلها بحاجة ماسة إلى الدعاء من الجمهور، وشقيقتها سوار النجار أكدت أن حالتها حرجة وتطلب دعاء الجميع، ما دفع العديد من الفنانين مثل منة جلال إلى الدعاء لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

اللحظات الأخيرة فى حياة إيناس النجار

وكشفت شقيقة الفنانة إيناس النجار عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة، مما تسبب في دخولها في غيبوبة استمرت لأربعة أيام.

وأوضحت أن حالتها لم تشهد تحسنًا رغم تلقيها العلاج اللازم، مشيرةً إلى أن الأدوية لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.