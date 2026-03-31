سحر رامي لصدى البلد: شخصيتي في "اتنين غيرنا" قريبة مني.. والكواليس كانت مليئة بالمحبة|فيديو

كشفت الفنانة سحر رامي عن كواليس مشاركتها في مسلسل "اتنين غيرنا"، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة التي وصفتها بالمميزة على المستويين الفني والإنساني، وذلك خلال ندوة تكريمها و التي أقيمت في موقع "صدى البلد" الإخباري.

وأكدت سحر رامي أن الشخصية التي قدمتها في العمل تحمل العديد من الملامح المشتركة بينها وبين شخصيتها الحقيقية، مشيرة إلى أنها جسدت دور امرأة أرملة، تتميز بالعفوية والقرب من أبنائها، حيث تجمعها بهم علاقة صداقة مميزة، وهو ما جعلها تشعر بارتباط كبير بالدور منذ اللحظة الأولى.

وأضافت: "الشخصية شبهي جدًا، خصوصًا في عفويتها وطبيعتها البسيطة، وده خلاني أحبها وأحرص إني أقدمها بشكل صادق يوصل للناس".

وتحدثت سحر رامي عن أجواء التصوير، مؤكدة أن فريق العمل كان بمثابة عائلة حقيقية، حيث سادت حالة من الألفة والمحبة بين الجميع، قائلة: "اللوكيشن كان زي البيت بجد، كنا مبسوطين جدًا ومش عايزين نروح، وكلنا بقينا أسرة واحدة".

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع أبطال العمل، مشيدة بحالة التناغم والكيمياء التي جمعت بينها وبين زملائها، وهو ما انعكس بشكل واضح على الشاشة ونال إعجاب الجمهور.

وعن ردود الفعل، أوضحت أنها فوجئت بحجم التفاعل الكبير من الجمهور، خاصة التعليقات التي وصفت الشخصية بأنها "أم عفوية وجميلة"، مؤكدة أن هذا النجاح أسعدها كثيرًا وشجعها على تقديم المزيد من الأدوار المميزة.

ويضم مسلسل "اتنين غيرنا" نخبة من النجوم، من بينهم دينا الشربيني، وآسر ياسين، وفدوى عابد، ونور إيهاب، وهنادي مهنا، وناردين فرج، وأحمد حسن. العمل من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

واختتمت سحر رامي حديثها بتوجيه الشكر لكل فريق العمل، مؤكدة أن هذه التجربة ستظل من الأعمال القريبة إلى قلبها، لما حملته من مشاعر صادقة وذكريات جميلة.