درة تخطف الأنظار بإطلالات سوداء متنوعة: لا أعرف لماذا أحب هذا اللون؟

شاركت الفنانة درة جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالات متنوعة باللون الأسود.

وتألقت درة بعدة ستايلات مختلفة، ما بين الإطلالة الكاجوال، والسواريه، وكذلك الإطلالة الرسمية، حيث اعتمدت اللون الأسود كعنصر أساسي في جميع إطلالاتها، ما لفت أنظار متابعيها.

وعلّقت درة على الصور قائلة: “لا أعرف لماذا أحب ارتداء الأسود بهذا القدر”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، مشيدين بجمال إطلالاتها

وتصدرت درة قوائم الفائزين بجائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات الطويلة، حسب تصويت الجمهور، عن موسم دراما رمضان 2026 ضمن جوائز كأس إنرجي للدراما في موسمه العاشر، وذلك عن أدائها لشخصية ميادة الديناري في مسلسل “علي كلاي”.

جاءت شخصية ميادة الديناري معقدة ومليئة بالتحديات النفسية، إذ قدمتها درة بشكل مختلف عن الصورة الهادئة التي اعتادها الجمهور، لتجسد شخصية تميل إلى الشر في البداية وتخفي خلف تصرفاتها الحادة أبعادًا نفسية غنية ومتعددة.

وقد نجحت درة في منح الشخصية عمقًا ومصداقية، وهذا ما جعلها محط اهتمام المشاهدين طوال الأحداث.

ولفتت درة الأنظار إلى تحولات الشخصية الدرامية، حيث انتقل المشاهدون من الغضب والرفض تجاه ميادة في المراحل الأولى إلى التعاطف معها تدريجيًا مع تطور الأحداث وكشف الجوانب الإنسانية المخفية في الشخصية.

وقد انعكس ذلك على تفاعل الجمهور اليومي، حيث تصدرت مشاهد درة مواقع التواصل الاجتماعي، مع إشادات واسعة بقدرتها على تقديم الشخصية بأبعاد نفسية متعددة.

وأظهر الأداء التمثيلي لدرة قدرة كبيرة على مزج الصلابة والقسوة مع الانكسار الإنساني، مستفيدة من التفاصيل الدقيقة والانفعالات البارزة في المشاهد، وهذا ما جعل «ميادة» واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في دراما رمضان 2026.