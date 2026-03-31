أوبرا القاهرة تقدم "الحفل التنكري" لفيردي في ثلاث ليالٍ على المسرح الكبير

تستضيف دار الأوبرا المصرية عرضًا مميزًا لأوبرا "الحفل التنكري" للمؤلف الموسيقي العالمي جوزيبي فيردي، وذلك على المسرح الكبير في ثلاث ليالٍ أيام الخميس والجمعة والأحد الموافق 2 و3 و5 أبريل، في تمام السادسة والنصف مساءً، بمشاركة كوكبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة.

يأتي العرض تحت إشراف الدكتور عماد عادل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي إليو أورشولو، وبمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني ومصممة الرقصات أرمينيا كامل، إلى جانب كورال أوبرا القاهرة بإشراف باسكال روزييه، ومن إخراج حازم طايل.

تدور أحداث الأوبرا، التي تتكون من ثلاثة فصول، في مدينة بوسطن خلال أواخر القرن السابع عشر، حيث تتناول قصة ريكاردو، حاكم المدينة، وصديقه المقرب ريناتو.

تتصاعد الأحداث عندما يكتشف ريناتو مؤامرة تُحاك ضد الحاكم من قبل مجموعة من أعوانه، بمساعدة الساحرة أولريكا التي صدر بحقها حكم بالنفي، ورغم ذلك، يتدخل ريناتو طالبًا من الحاكم العفو عنها لإيمانه بقدراتها الروحانية، ما يدفع ريكاردو إلى زيارتها متخفيًا في هيئة تنكرية للتحقق من صدق نبوءاتها، لتتشابك بعدها الخيوط الدرامية في إطار يمزج بين التراجيديا والكوميديا.

يشارك في بطولة العرض عدد من نجوم الأوبرا، حيث تؤدي دور إميليا كل من إيمان مصطفى بالتبادل مع الإيطالية بنجيسو يامان كوبونجو، ويجسد شخصية ريكاردو كل من عمرو مدحت ومصطفى مدحت وهشام الجندي، بينما تقدم دور أوسكار كل من داليا فاروق وإنجي محسن وماهيتاب نادر.

ويؤدي مصطفى محمد دور ريناتو، فيما تتبادل جولى فيظي وأمينة خيرت دور أولريكا، ويشارك عزت غانم في دور توم، ورضا الوكيل ورامز لباد في دور صموئيل، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.

يُذكر أن "الحفل التنكري" عُرضت لأول مرة عام 1859 على مسرح أبوللو في روما، وتُعد واحدة من أبرز أعمال فيردي التي تميزت بتنوعها الدرامي وثرائها الموسيقي، حيث نجح في المزج بين الطابعين التراجيدي والكوميدي بأسلوب متوازن، معتمدًا على التناقض اللحني والتكثيف التعبيري في رسم الشخصيات.

يأتي تقديم هذا العمل ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لإثراء المشهد الثقافي وتقديم روائع الأوبرا العالمية للجمهور المصري، في إطار دعم الفنون الجادة وتعزيز الذائقة الموسيقية.