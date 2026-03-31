3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أوبرا القاهرة تقدم "الحفل التنكري" لفيردي في ثلاث ليالٍ على المسرح الكبير

حفل تنكري بالأوبرا
جمال عاشور

تستضيف دار الأوبرا المصرية عرضًا مميزًا لأوبرا "الحفل التنكري" للمؤلف الموسيقي العالمي جوزيبي فيردي، وذلك على المسرح الكبير في ثلاث ليالٍ أيام الخميس والجمعة والأحد الموافق 2 و3 و5 أبريل، في تمام السادسة والنصف مساءً، بمشاركة كوكبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة.

يأتي العرض تحت إشراف الدكتور عماد عادل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي إليو أورشولو، وبمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني ومصممة الرقصات أرمينيا كامل، إلى جانب كورال أوبرا القاهرة بإشراف باسكال روزييه، ومن إخراج حازم طايل.

تدور أحداث الأوبرا، التي تتكون من ثلاثة فصول، في مدينة بوسطن خلال أواخر القرن السابع عشر، حيث تتناول قصة ريكاردو، حاكم المدينة، وصديقه المقرب ريناتو.

تتصاعد الأحداث عندما يكتشف ريناتو مؤامرة تُحاك ضد الحاكم من قبل مجموعة من أعوانه، بمساعدة الساحرة أولريكا التي صدر بحقها حكم بالنفي، ورغم ذلك، يتدخل ريناتو طالبًا من الحاكم العفو عنها لإيمانه بقدراتها الروحانية، ما يدفع ريكاردو إلى زيارتها متخفيًا في هيئة تنكرية للتحقق من صدق نبوءاتها، لتتشابك بعدها الخيوط الدرامية في إطار يمزج بين التراجيديا والكوميديا.

يشارك في بطولة العرض عدد من نجوم الأوبرا، حيث تؤدي دور إميليا كل من إيمان مصطفى بالتبادل مع الإيطالية بنجيسو يامان كوبونجو، ويجسد شخصية ريكاردو كل من عمرو مدحت ومصطفى مدحت وهشام الجندي، بينما تقدم دور أوسكار كل من داليا فاروق وإنجي محسن وماهيتاب نادر.

ويؤدي مصطفى محمد دور ريناتو، فيما تتبادل جولى فيظي وأمينة خيرت دور أولريكا، ويشارك عزت غانم في دور توم، ورضا الوكيل ورامز لباد في دور صموئيل، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.

يُذكر أن "الحفل التنكري" عُرضت لأول مرة عام 1859 على مسرح أبوللو في روما، وتُعد واحدة من أبرز أعمال فيردي التي تميزت بتنوعها الدرامي وثرائها الموسيقي، حيث نجح في المزج بين الطابعين التراجيدي والكوميدي بأسلوب متوازن، معتمدًا على التناقض اللحني والتكثيف التعبيري في رسم الشخصيات.

يأتي تقديم هذا العمل ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لإثراء المشهد الثقافي وتقديم روائع الأوبرا العالمية للجمهور المصري، في إطار دعم الفنون الجادة وتعزيز الذائقة الموسيقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

موعد زيادة الأجور

يصل إلى 8500 جنيه.. الحكومة تستعد لزيادة المرتبات ورفع الأجور قريباً

استخراج كعب عمل

استخراج كعب العمل اليكترونياً مجاناً.. رابط مباشر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

سر نجاحها..طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

المزيد