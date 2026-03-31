وزيرة الثقافة توجه بفتح مسارح الوزارة مجانًا لعروض وتدريبات المسرح المدرسي

وجهت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بفتح مسارح البيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات مجانًا أمام طلاب المدارس، لتدريباتهم وتقديم عروضهم، تمهيدًا لإطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي المصري للمسرح المدرسي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزيرة أن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة، والاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاكتشاف الموهوبين، مشيرة إلى أن المسرح المدرسي يُعد رافدًا مهمًا لتنمية الوعي وصقل شخصية النشء وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وأضافت أن المهرجان القومي للمسرح المدرسي يستهدف اكتشاف نماذج جديدة من الموهوبين في مختلف المحافظات، وإتاحة منصة وطنية للتعبير الإبداعي، بما يرسخ مبادئ العدالة الثقافية ويوسع قاعدة المشاركة الفنية بين الطلاب.

جاء ذلك عقب الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للمهرجان، برئاسة المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، وبحضور عدد من قيادات وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، إلى جانب نخبة من الفنانين والخبراء والإعلاميين