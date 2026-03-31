الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عاصفة تضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد بتقلبات جوية حادة

هاجر ابراهيم

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة خلال الأيام المقبلة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس غير مستقرة تتسم بأمطار غزيرة ونشاط ملحوظ للرياح، ما قد يؤثر على الحياة اليومية وحركة التنقل في عدد من المناطق.

طقس شديد التقلب مع أمطار غزيرة| والأرصاد تحذر: رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة لهذا الموعد

أمطار غزيرة ورعدية 


أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض اعتبارًا من غدٍ لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في سقوط أمطار رعدية غزيرة على أغلب المناطق الداخلية، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس، مع اختلاف شدتها من منطقة إلى أخرى.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن نشاط الرياح سيكون ملحوظًا، حيث ستثير الرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق الصحراء الغربية.

كما أشارت إلى أن مدن الإسكندرية ومطروح والعلمين والضبعة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في الرؤية، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح تتراوح سرعته بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة.

تقلبات جوية شديدة

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة نبهت إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار، وذلك وفقًا للتنبؤات الصادرة منذ أكثر من 72 ساعة.

وأوضح خلال لقاء مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن حالة عدم الاستقرار بدأت بالفعل اليوم على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت امتداد السحب المنخفضة والمتوسطة، المصحوبة بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق من محافظات شمال الصعيد، إضافة إلى القاهرة الكبرى.

وأضاف أنه من المتوقع مع دخول ساعات الليل سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على القاهرة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير.

وأشار إلى أن خرائط توزيع الضغط وصور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار غدًا الأربعاء، لتشمل باقي محافظات الجمهورية، بدءًا من السواحل الشمالية الغربية، خاصة السلوم ومطروح والإسكندرية، ثم تمتد تدريجيًا خلال النهار إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد وسيناء.

وأكد أن الأمطار ستكون متوسطة وقد تصل إلى غزيرة مع تقدم الوقت، لافتًا إلى أن ذروة الحالة على القاهرة ستكون خلال فترات الليل، بدءًا من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة، قد تؤدي إلى تجمعات مياه وتؤثر على حركة الطرق.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

أحمد حلمي

مهرجان عفت السينمائي يكرم أحمد حلمي وعبد المحسن النمر

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

هالة صدقي

هالة صدقي : المنافسة بين الأعمال الفنية لصالح المشاهد

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد