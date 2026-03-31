عاصفة تضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد بتقلبات جوية حادة

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة خلال الأيام المقبلة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس غير مستقرة تتسم بأمطار غزيرة ونشاط ملحوظ للرياح، ما قد يؤثر على الحياة اليومية وحركة التنقل في عدد من المناطق.

أمطار غزيرة ورعدية



أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض اعتبارًا من غدٍ لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في سقوط أمطار رعدية غزيرة على أغلب المناطق الداخلية، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس، مع اختلاف شدتها من منطقة إلى أخرى.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن نشاط الرياح سيكون ملحوظًا، حيث ستثير الرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق الصحراء الغربية.

كما أشارت إلى أن مدن الإسكندرية ومطروح والعلمين والضبعة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في الرؤية، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح تتراوح سرعته بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة.

تقلبات جوية شديدة

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة نبهت إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار، وذلك وفقًا للتنبؤات الصادرة منذ أكثر من 72 ساعة.

وأوضح خلال لقاء مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن حالة عدم الاستقرار بدأت بالفعل اليوم على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت امتداد السحب المنخفضة والمتوسطة، المصحوبة بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق من محافظات شمال الصعيد، إضافة إلى القاهرة الكبرى.

وأضاف أنه من المتوقع مع دخول ساعات الليل سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على القاهرة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير.

وأشار إلى أن خرائط توزيع الضغط وصور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار غدًا الأربعاء، لتشمل باقي محافظات الجمهورية، بدءًا من السواحل الشمالية الغربية، خاصة السلوم ومطروح والإسكندرية، ثم تمتد تدريجيًا خلال النهار إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد وسيناء.

وأكد أن الأمطار ستكون متوسطة وقد تصل إلى غزيرة مع تقدم الوقت، لافتًا إلى أن ذروة الحالة على القاهرة ستكون خلال فترات الليل، بدءًا من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة، قد تؤدي إلى تجمعات مياه وتؤثر على حركة الطرق.



