بداية الطقس السيئ .. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد، إسراء عبد المطلب، نشرة إخبارية اليوم حول الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

ويشهد اليوم الثلاثاء موجة طقس سيئ تضرب البلاد، حيث تتعرض لرياح قوية و أمطار غزيرة على كافة المحافظات.

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الحالة ستبدأ تدريجيًا اعتبارًا من ظهر اليوم في مناطق غرب البلاد مثل سيوة ومطروح، ثم تمتد مع ساعات الليل إلى مناطق الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.



ومن المتوقع أن تبلغ الموجة ذروتها يوم الأربعاء، حيث تزداد شدة الأمطار الرعدية، وقد تتحول إلى سيول في المناطق الجبلية والمنخفضة خاصةً في جنوب الصعيد والوادي الجديد ومناطق الواحات مع نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

