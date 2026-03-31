الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار تضرب البلاد غداً.. أمطار رعدية ورياح ترابية قوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، غداً الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطاً قوياً للرياح.

خريطة سقوط الأمطار

المحافظات الساحلية والشمالية: (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء) تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة تزداد غزارتها مع تقدم ساعات النهار، وتكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والمحافظات الداخلية: (الغربية، المنوفية، الشرقية، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، شمال محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء) تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية، مع توقعات بزيادة غزارتها مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس.

نشاط الرياح والعواصف الترابية

حذرت الهيئة من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر، خاصة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، والصحراء الغربية، والوادي الجديد.

كما أشارت التقارير إلى وجود هبات رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 70 كم/س.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وجهت الأرصاد مجموعة من التعليمات الهامة تزامناً مع السحب الرعدية:

توخي الحذر أثناء القيادة: القيادة بهدوء وترك مسافات أمان كافية نظراً لانخفاض الرؤية وتجمع مياه الأمطار.

تجنب الأماكن الخطرة: الابتعاد عن الوقوف أسفل الأشجار، اللوحات الإعلانية، والمنازل المتهالكة.

الاحتياط من الصواعق: الحذر من ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد (الثلج) في بعض المناطق.

تدهور الرؤية: الانتباه من نشاط الرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية التي قد تسبب عواصف ترابية مفاجئة.

تؤكد الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.