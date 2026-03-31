قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز السيطرة على المضيق بنفسها
مفوض حقوق الإنسان يدعو إسرائيل للإلغاء الفوري لقانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
التعليم: تأجيل امتحانات شهر مارس 2026 غدا لجميع الطلاب .. المديريات ستحدد المواعيد الجديدة
خطة شاملة لإحياء المناطق التراثية وتعزيز الجذب السياحى لعروس البحر المتوسط | صور
بعد تعطيلها الأربعاء.. التعليم تترقب تقارير الطقس لتحديد موقف الدراسة يوم الخميس
الأزهر: متلزمون بقرارات تعطيل الدراسة بسبب الطقس
الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار تضرب البلاد غداً.. أمطار رعدية ورياح ترابية قوية
عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية
الأعلى للإعلام يعلن تقرير لجنة الدراما لموسم رمضان 2026
إبراهيم عبدالجواد: ديانج يوقع لـ فالنسيا 3 سنوات في صفقة انتقال حر
زوجة أحمد طنطاوي تنضم لشبكة محرري الشرق الأوسط الإخوانية
رئيس الوزراء يتابع تحديث "برنامج الطروحات".. وقيد 10 شركات بالبورصة خلال أسبوعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار تضرب البلاد غداً.. أمطار رعدية ورياح ترابية قوية

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، غداً الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطاً قوياً للرياح.

خريطة سقوط الأمطار

المحافظات الساحلية والشمالية: (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء) تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة تزداد غزارتها مع تقدم ساعات النهار، وتكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار - صورة توضيحية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية

القاهرة الكبرى والمحافظات الداخلية: (الغربية، المنوفية، الشرقية، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، شمال محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء) تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية، مع توقعات بزيادة غزارتها مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس.

نشاط الرياح والعواصف الترابية

حذرت الهيئة من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر، خاصة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، والصحراء الغربية، والوادي الجديد. 

كما أشارت التقارير إلى وجود هبات رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 70 كم/س.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وجهت الأرصاد مجموعة من التعليمات الهامة تزامناً مع السحب الرعدية:

توخي الحذر أثناء القيادة: القيادة بهدوء وترك مسافات أمان كافية نظراً لانخفاض الرؤية وتجمع مياه الأمطار.

تجنب الأماكن الخطرة: الابتعاد عن الوقوف أسفل الأشجار، اللوحات الإعلانية، والمنازل المتهالكة.

الاحتياط من الصواعق: الحذر من ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد (الثلج) في بعض المناطق.

تدهور الرؤية: الانتباه من نشاط الرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية التي قد تسبب عواصف ترابية مفاجئة.

تؤكد الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدم الاستقرار الأحوال الجوية أمطار

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تضاعف استفادتك من "فيتامين د".. إرشادات للحماية من نزلات البرد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر

طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر
طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر
طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر

طعـم ولا في المطاعم.. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري

«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري
«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري
«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري

ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟

ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟
ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟
ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟

